Sono passati più di due mesi da quando Cristina Ferrara e Gianmarco Steri si sono lasciati, ma lei sembra avere ancora qualche sassolino da togliersi dalla scarpa. Come hanno notato alcuni fan di Uomini e donne, l'ex corteggiatrice ha messo "mi piace" al commento di un utente di Instagram che ha definito Gianmarco un "omuncolo coatto" che starebbe bene solo con i suoi simili e non con una ragazza fine e intelligente come lei.

Frecciatine indirette di Cristina all'ex fidanzato

Una settimana fa Cristina ha scelto di non partecipare al confronto che c'è stato negli studi di Uomini e donne tra Martina, Ciro e Gianmarco: la ragazza ha mandato una lettera alla redazione e ha spiegato che non aveva più niente da dire all'ex fidanzato.

A distanza di qualche giorno da questa mossa che è piaciuta a gran parte del pubblico, Cristina si è lasciata scappare un like che sta facendo molto discutere.

Alcuni fan si sono accorti che l'ex corteggiatrice ha messo "mi piace" al seguente commento su Instagram: "A me è dispiaciuto per te, sei stata trattata male. Non eri fatta per quel coatto, e ti sarai resa conto anche tu, anche perché i coatti stanno a loro agio solo con i loro simili. Tu sei bellissima, femminile, istruita e gentile".

"Lui avrebbe dovuto chiederti scusa mille volte, invece ti ha trattata come se fossi carta straccia. Quell'omuncolo mi ha fatto molta rabbia per come si è comportato con te che sei così buona che gli saresti rimasta amica se ti avesse detto la verità dall'inizio", si legge sul web.

Il parere degli utenti di X

Il "mi piace" di Cristina contro Gianmarco ha spinto i fan di quest'ultimo a esporsi per difenderlo dalle frecciatine che la ex gli sta lanciando indirettamente sui social.

"Lei ha rotto con questo vittimismo pietoso", "Nessuno la calcola e allora deve attirare l'attenzione", "Si mettesse l'anima in pace", "Che fine ha fatto la sua dignità, l'avrà rubata Raul?", "E quanto ci vuole ad andare avanti? Basta", "Qualcuno dovrebbe ricordarle che lei e Gianmarco si sono lasciati ad agosto", "Ridicola, fa la finta vittima", si legge su X.

Gianmarco felice con Martina

Le frecciatine a distanza di Cristina non dovrebbero smuovere Gianmarco, che neanche in passato ha risposto alle cose poco carine che l'ex fidanzata ha detto sul suo conto.

L'ex tronista di Uomini e donne, inoltre, in questo periodo è al settimo cielo perché ha ritrovato Martina, la ragazza che ha corteggiato per mesi in tv e che lo scorso gennaio gli aveva preferito Ciro.

Gianmarco e Martina hanno anche pubblicato le prime foto di coppia su Instagram, tutte scattate all'interno della villa dove hanno fatto la loro ultima esterna prima della scelta.