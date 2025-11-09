Non accenna a placarsi il fastidio di Martina De Ioannon nei confronti degli opinionisti di Uomini e donne e la conferma di ciò arriva da un like che ha messo su Instagram e che alcuni fan hanno subito intercettato. L'ex tronista, infatti, ha condiviso il pensiero di chi sostiene che Tina Cipollari e Gianni Sperti abbiano esagerato nel criticarla e che non si sarebbero dovuti permettere di giudicare la vita privata di una persona che non conoscono.

La frecciatina indiretta di Martina

Solo pochi giorni fa Martina ha attirato l'attenzione degli utenti di Instagram smettendo di seguire Gianni e Tina: la ragazza ha deciso di prendere le distanze dai due opinionisti subito dopo la puntata di Uomini e donne in cui si è confrontata con Ciro.

L'8 novembre, però, l'ex tronista ha confermato questa sua scelta mettendo "mi piace" ad un commento molto duro su Cipollari e Sperti.

Come ha fatto notare un'utente alla pagina Dariatvgossip, De Ioannon ha apprezzato queste parole: "Pensa mettere in dubbio le parole di Maria De Filippi, che per me è la donna più intelligente e colta della televisione, per applaudire quei due che sono istigatori di odio. Vorrei vedere Tina se qualcuno si fosse rivolto in quel modo a suo figlio. Lei e Gianni sparlano e si accaniscono sulla vita di persone che non conoscono, ma la vita è una ruota, oggi a lei e forse domani a voi".

Nessuna tregua lontano dalle telecamere

Martina non ha rilasciato dichiarazioni dopo la sua ospitata a Uomini e donne, ma alcune sue mosse social hanno fatto più rumore di qualsiasi parola.

La scelta dell'ex tronista di non prendere le distanze da Gianni e Tina, ma anche quella di apprezzare il commento di chi li ha definiti "istigatori di odio", conferma che non ha nessuna intenzione di passare sopra alle critiche che ha ricevuto in studio.

Le prime foto di coppia con Gianmarco

In queste ore sul web si sta parlando molto di Martina anche perché ha deciso di pubblicare su Instagram le prime foto di coppia con Gianmarco.

Dopo settimane di indizi, avvistamenti e messaggi in codice, gli ex tronisti di Uomini e donne hanno scelto di postare sui loro profili social gli scatti che hanno fatto in un location speciale.

I fan del dating-show, infatti, hanno subito riconosciuto il posto dove De Ioannon e Steri hanno trascorso il sabato sera: si tratta della villa dove è stata registrata l'ultima esterna prima della scelta.

Martina e Gianmarco sono tornati lì dove si erano salutati poco meno di un anno fa (era gennaio) tra sguardi complici e lacrime, il tutto a qualche giorno dalla puntata in cui la ragazza sorprese tutti legandosi a Ciro e quindi rifiutando quello che per la maggior parte degli spettatori era il suo corteggiatore preferito.