La puntata di Uomini e donne in onda il 4 novembre è stata registrata 24 ore prima, quindi i fan conoscono già ciò che è accaduto in studio. L'anticipazione più sorprendente riguarda la proposta a Ciro Solimeno di diventare tronista, una richiesta fatta da Maria De Filippi dopo il confronto tra il ragazzo e Martina De Ioannon. Quando Tina Cipollari ha scherzato sul fatto che Martina potrebbe tornare per corteggiare il suo ex, la conduttrice è intervenuta per chiarire che non lo permetterà.

La risposta che gela tutti

Un anno fa Martina era sul trono e stava frequentando Ciro e Gianmarco: oggi la ragazza fa coppia con quest'ultimo e si è legata a lui subito dopo aver lasciato Ciro, che aveva scelto a gennaio.

I tre si sono ritrovati faccia a faccia nel corso della registrazione di Uomini e donne del 3 novembre (in onda questo martedì), un confronto che il pubblico aspettava da mesi.

"Vuoi andare sul trono? Ci vuoi andare?", ha chiesto Maria De Filippi a Ciro alla fine delle riprese.

Martina è intervenuta per chiedere il permesso per poter dare un abbraccio all'ex fidanzato, e nel frattempo Tina ha commentato ad alta voce: "Dai Ciro, vieni qui. Poi magari Martina ci ripensa e ti viene a corteggiare".

"Non la farei entrare, lo dico subito", ha replicato prontamente la padrona di casa per escludere un possibile futuro da corteggiatrice di Martina.

L'abbraccio che fa discutere

La battuta di Tina sull'eventuale ritorno di Martina per corteggiare Ciro è stata ripresa anche da molti fan di Uomini e donne.

Chi ha visto le immagini dell'abbraccio che si sono dati i due dopo che Maria ha offerto il trono a lui (caricate in anteprima su Witty Tv il 3 novembre), si è esposto sui social sostenendo che tra loro potrebbe non essere finita del tutto.

"Lei scenderà per corteggiarlo", "Martina farà come Teresanna con Francesco Monte, segnatevelo", "Martina potrebbe fare la storia della tv con questa mossa, aspettiamo", "Sarebbe il colmo se tornasse per Ciro", si legge su X.

L'ospitata in coppia con Gianmarco

Il 4 novembre, Martina è tornata a Uomini e donne mano nella mano con Gianmarco e ha subito chiarito che non si tratta solo di una frequentazione.

"Ho cercato il significato di questa parola sul vocabolario ed è un rapporto che non prevede un'esclusività.

Siccome tra noi l'esclusività c'è dall'inizio, non è una frequentazione ma l'inizio di una storia", ha detto l'ex tronista davanti alle telecamere.

Subito dopo è cominciato il confronto con Ciro, un faccia a faccia nel quale Gianmarco non è intervenuto quasi mai per rispetto nei confronti della nuova compagna.