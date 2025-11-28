La puntata di Uomini e donne che ha chiuso la settimana è stata dedicata anche a Mario Lenti e agli attacchi che ha ricevuto da alcune dame del parterre. Quando il cavaliere ha minimizzato la sua conoscenza con Gemma Galgani, definendola “un’amicizia senza sentimento”, Tina Cipollari è intervenuta sostenendo che lui avrebbe usato Gemma per garantirsi spazio nelle dinamiche del programma.

Vivace battibecco in studio

Il 28 novembre a Uomini e donne si è parlato della frequentazione tra Gemma e Mario, finita da oltre un mese, ma ancora argomento di discussione in studio e sui social.

Quando Alessandra l'ha accusato di aver illuso Gemma nella prima parte della stagione, il cavaliere ha risposto: "Lei sapeva che non provavo sentimenti. Dove sarebbe la presa in giro?".

A questo punto è intervenuta Gemma per smentire Mario: "Non è andata così, ci siamo baciati più volte e mi hai invitata al matrimonio di tua figlia. Volevi che facessi la damigella d'onore, non mi sono immaginata niente".

Mario si è difeso minimizzando la sua proposta: "Mica ci dovevamo sposare".

L'opinione pungente di Tina Cipollari

A sorpresa, a difendere Gemma è stata Tina: infastidita dall'atteggiamento di Mario, ha preso la parola e gli è andata contro in modo piuttosto pungente.

"Tu l'hai usata e sfruttata.

Volevi portarla al matrimonio di tua figlia come personaggio televisivo, non come tua compagna", ha tuonato Tina davanti alle telecamere.

Il cavaliere ha provato a giustificarsi ricordando che Gemma conoscerebbe sua figlia Claudia (ex dama del parterre) da anni, quindi invitarla alle nozze sarebbe stato un gesto che avrebbe fatto piacere a entrambe, visto il loro rapporto d'amicizia.

La tensione si è placata solo quando Gemma ha ammesso che Mario non le è indifferente, anzi: tutte le volte che lo vede prova ancora qualcosa per lui.

Il parere degli spettatori

Se in studio si sono schierati quasi tutti contro Mario, sui social c'è chi lo ha difeso sostenendo che Gemma e Alessandra avrebbero esagerato attaccandolo.

"Povero Mario", "Mai smuovere le acque, quelle non vedevano l'ora", "Ma questa Alessandra da dove è uscita?", "Per avere qualche minuto di gloria è andata contro Mario, altrimenti chi l'aveva mai vista", "In quello studio le donne pensano di essere sempre vittime, ma non è così", "Poverini quelli che se le metteranno in casa", si legge su X nel giorno in cui si è conclusa la settimana di programmazione di Uomini e donne.

Lunedì 1° dicembre sarà trasmessa una nuova puntata e negli studi Elios se ne registreranno altre inedite.