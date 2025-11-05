Dopo la puntata di Uomini e donne in cui si è confrontata con Ciro Solimeno, Martina De Ioannon ha fatto un paio di mosse social piuttosto eloquenti. Come hanno sottolineato alcuni fan, qualche ora fa l'ex tronista ha messo "mi piace" ad un post in cui si insinuava che l'obiettivo del suo ex fidanzato fosse il trono fin dall'inizio; sempre su Instagram, la giovane ha tolto il collegamento sui social sia Gianni Sperti che Tina Cipollari, che l'hanno attaccata molto in studio.

Le mosse social che non passano inosservate

Martina è stata ospite di Uomini e donne il 4 novembre scorso, e per oltre un'ora e mezza ha dovuto rispondere alle critiche e alle accuse di Ciro e degli opinionisti del programma.

Tina e Gianni, infatti, si sono schierati con Solimeno sin dall'inizio, e a nulla sono servite le giustificazioni di De Ioannon su come e quando è avvenuto il suo riavvicinamento con Gianmarco.

La giovane si è difesa dagli attacchi come ha potuto e poi, una volta finita la registrazione, ha fatto un paio di mosse sui social che spiegano il suo pensiero su quello che è successo in studio.

"Martina ha ben capito qual era l'obiettivo di Ciro, infatti gli ha detto goditela", si legge nel post Instagram che la 28enne ha apprezzato subito dopo la messa in onda della quale alla quale ha partecipato.

Stando a questo like, la ragazza sapeva da tempo che il suo ex puntava a diventare un tronista e per questo motivo avrebbe fatto la vittima sui social e davanti alle telecamere.

ma martina sta già rosicando e dando disperazione🏡 pic.twitter.com/yIDQ7JvItC — ninEtta (@mimeticaaaaa) November 4, 2025

Il gelo con Tina e Gianni dopo la puntata

Sempre al termine dello speciale di Uomini e donne dedicato a lei, Ciro e Gianmarco, Martina ha deciso di prendere le distanze da chi l'ha attaccata molto in studio.

Tra le persone che l'ex tronista segue su Instagram, infatti, non compaiono più né Tina e né Gianni: se fino al 4 novembre De Ioannon seguiva con piacere Cipollari e Sperti, dopo l'ultimo confronto che hanno avuto ha deciso di cancellarli dal suo profilo social.

martina che smette di seguire tina e gianni sei ufficialmente cancellata dalla famiglia — assenzio (@archivesco) November 4, 2025

Il parere dei fan

Il comportamento che ha avuto Martina dopo l'ospitata a Uomini e donne, ha un po' diviso il pubblico: da un lato c'è chi sta adorando le sue frecciatine a Ciro e agli opinionisti, dall'altro chi pensa che non saprebbe più cosa inventarsi pur di stare al centro dell'attenzione.

"Martina sta già dando disperazione", "Con questo like ha fatto capire che sta rosicando per il trono a Ciro", "Per me ha ragione su Ciro, ha esagerato per visibilità", "Ma in puntata non aveva detto che l'avrebbe smessa con le frecciatine sui social?", "Di nuovo la stessa tarantella che fece quando andò Gianmarco sul trono", "Ha smesso di seguire Tina e Gianni, questo vuol dire che è cancellata dalla famiglia", "Martina è proprio instancabile", "Ha fatto bene, l'hanno attaccata come se avesse tradito loro", "L'hanno criticata per più di un'ora, sarebbe stata un'ipocrita se avesse continuato a seguirli", "Per me è una bambina, non sa scindere le cose", si legge su X.