A distanza di circa un mese dalle prime voci che li volevano di nuovo vicini, Martina De Ioannon e Gianmarco Steri sono usciti allo scoperto postando alcune foto di coppia su Instagram. Il dettaglio che ha colpito i fan di Uomini e donne, però, è la decisione dei due ragazzi di tornare nel posto dove hanno registrato la loro ultima esterna prima della scelta davanti alle telecamere.

Gli scatti che confermano la relazione

Meno di una settimana fa Martina è stata ospite e Uomini e donne e, prima di confrontarsi con Ciro, ha confermato che tra lei e Gianmarco non c'è solo una frequentazione (come lui aveva detto la volta precedente) ma una relazione vera e propria.

Sabato 8 novembre, infatti, i due hanno deciso di rendere ufficiale il loro rapporto anche sui social: tra le storie Instagram, infatti, sia De Ioannon che Steri hanno pubblicato le loro prime foto di coppia.

Gli ex tronisti hanno posato sorridenti, complici e con addosso abiti eleganti, ma a commuovere i fan è stata soprattutto la location che hanno scelto per questa serata speciale.

Come hanno notato subito alcuni attenti utenti di X, Martina e Gianmarco sono tornati dove hanno registrato la loro ultima esterna prima della scelta: si tratta di una villa vicino Roma, quella dove i due hanno cenato, ballato e si sono emozionati qualche giorno prima che lei si dichiarasse a Ciro.

LE PRIME FOTO INSIEME nel posto della loro ultima esterna ( non mi toccate ) 😭 #coatters pic.twitter.com/nBspZ41xoM — Chiàr/jette 🪡 (@maicnagioia) November 8, 2025

I commenti dei fan sui social

La decisione di Martina e Gianmarco di ufficializzare il loro amore nello stesso posto dove hanno fatto la loro ultima esterna a Uomini e donne, ha emozionato chi ha sempre fatto il tifo per loro.

"Le prime foto insieme nel posto dell'ultima esterna, non mi dovete toccare", "Questa cosa non dovevo saperla", "Sono tornati in quel posto dopo un anno, ma stavolta come coppia", "Questo è il racconto di una storia", "Ci stanno dando tutto", "Sono bellissimi", "Abbiamo aspettato un anno per questo, ma ne è valsa la pena", "Ogni cosa è tornata al proprio posto", "Li amo", si legge su X in queste ore.

L'esterna di gennaio tra amici e lacrime

Chi ha seguito il percorso di Martina a Uomini e donne, ricorderà che Gianmarco la portò a cena in una villa fuori Roma per la loro ultima esterna.

Dopo aver mangiato, il giovane presentò alla tronista tutti i suoi amici (a partire da Enzakkione), che arrivarono sul posto con uno striscione e facendo cori da stadio.

Prima di salutarsi, i due fecero un romantico ballo sulle note di un brano di Renato Zero, e la ragazza non trattenne le lacrime.

Qualche giorno dopo, Martina spiazzò tutti scegliendo Ciro e Gianmarco accettò di accomodarsi sul trono per provare a superare la delusione per il rifiuto.

A distanza di quasi un anno da quel momento, De Ioannon e Steri sono una coppia e Solimeno è un tronista del dating-show.