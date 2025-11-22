Martina De Ioannon è felice con Gianmarco Steri e non perde l'occasione per ricordarlo a sé stessa e a quei fan che continuano a punzecchiarla sul suo passato. Il 22 novembre, ad esempio, la ragazza ha risposto a tono a chi le ha consigliato di non guardare il percorso di Ciro Solimeno a Uomini e donne per non restarci male: la giovane ha specificato che è stato un altro il trono che le ha dato fastidio guardare da casa (quello del giovane romano), ma ora ha risolto perché lui è accanto a lei.

La replica alle frecciatine degli hater

In queste ore sul web si sta parlando molto di Martina e di alcune risposte pungenti che ha dato agli utenti che l'hanno stuzzicata sulla nuova esperienza di Ciro a Uomini e donne.

"Ti consiglio di non vedere il suo trono, altrimenti ne soffrirai tantissimo", ha scritto una persona sotto all'ultimo video che De Ioannon ha postato su TikTok.

"Era un altro il trono che mi ha infastidito e ora ho risolto, un bacio", ha replicato prontamente la 28enne facendo riferimento al percorso che Gianmarco ha fatto nel dating-show dopo il suo "no".

Come aveva svelato a Verissimo una settimana fa, sui social Martina ha ribadito che quando Steri è stato tronista lei non era contenta di vederlo interagire con altre donne e anche da questo fastidio ha capito che forse aveva fatto la scelta sbagliata.

Il chiarimento sull'anello

In queste ore Martina ci ha tenuto a smentire una chiacchiera che stava circolando sui social, ovvero quella secondo la quale avrebbe in un recente video sfoggiato l'anello che le ha regalato Ciro il giorno della scelta.

Molti fan di Uomini e donne hanno segnalato alla pagina Dariatvgossip che la ragazza avrebbe rimesso il gioiello del suo ex e che l'avrebbe fatto vedere volontariamente in un TikTok che ha postato il 22 novembre.

"Sono tutti anelli miei, comprati da me personalmente. Questi stanno fuori di testa", ha scritto De Ioannon sui social non appena è stata informata delle voci che stavano circolando.

La prima esterna di Ciro

Martina fa coppia con Gianmarco da circa un mese, mentre Ciro ha cominciato un nuovo percorso a Uomini e donne nella speranza di trovare la persona giusta.

Le anticipazioni delle puntate che sono state registrate nei giorni scorsi, svelano che il giovane ha fatto la sua prima esterna con una giovane di nome Alessia: i due hanno chiacchierato per un po' fuori dallo studio, hanno iniziato a conoscersi e lui è sembrato molto incuriosito dal carattere vivace e spigliato della corteggiatrice.

Lunedì e martedì prossimo ci saranno nuove riprese e dovrebbero trapelare altre informazioni sul trono di Solimeno e sugli sviluppi che ci sono stati durante la settimana.