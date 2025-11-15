Il 15 novembre è andata in onda la prima intervista di coppia di Martina De Ioannon e Gianmarco Steri. Silvia Toffanin ha ospitato gli ex tronisti di Uomini e donne a Verissimo, facendo molte domande sul loro ritorno di fiamma. La ragazza, inoltre, ha parlato dell'ex Ciro Solimeno e del periodo in cui ha capito che ha fatto la scelta sbagliata, poi gli ha augurato il meglio per il percorso che inizierà a breve nel dating show.

Le parole sulla storia finita con Ciro

C'era grande attesa per l'ospitata di Martina e Gianmarco a Verissimo. Molti fan di Uomini e donne erano curiosi di scoprire come si fosse riaccesa la fiamma tra i due protagonisti della scorsa edizione.

Martina e Gianmarco si sono commossi rivedendo parte del loro percorso nel dating show, poi hanno confermato a Silvia Toffanin che tra loro procede tutto a gonfie vele da circa un mese.

La conduttrice, però, ha chiesto alla ragazza se pensa di aver fatto la scelta giusta durante il suo trono e lei ha risposto: "Mi sono fatta trasportare dalle sensazioni. In quel periodo con lui – Gianmarco – discutevo tanto, quindi ho deciso di fare un salto nel vuoto. Col senno di poi, ti dico che è stata la scelta sbagliata perché ho capito che Ciro non è la persona giusta per me. Non rinnego nulla e mi dispiace averlo ferito, ma ho fatto quello che sentivo".

Il commento su Ciro tronista

A Verissimo, Martina ha parlato anche del momento in cui si è commossa alla fine del confronto con Ciro negli studi di Uomini e donne: "Maria ci ha chiesto se in otto mesi c'è stato qualcosa di bello e lì mi sono emozionata perché gli voglio bene".

"L'ho voluto abbracciare per fargli capire che non ce l'ho con lui, anzi: gli auguro di fare un bel trono", ha aggiunto Martina mentre stringeva la mano di Gianmarco.

Secondo queste dichiarazioni, la ragazza sembra contenta dell'opportunità che è stata data al suo ex e spera che anche lui potrà trovare la persona giusta tra le sue future corteggiatrici.

Nessuna convivenza con Gianmarco

In merito alla relazione con Gianmarco, invece, Martina si è sbilanciata molto: ha riempito di complimenti il nuovo compagno e ha ammesso di essere molto felice.

"Lui è dolce, ma mi tiene testa, ha il carattere giusto per starmi accanto e questa cosa me l'ha detta anche mio padre", ha dichiarato la giovane a Verissimo.

Quando Silvia Toffanin le ha chiesto se intende andare a convivere anche con Gianmarco, però, Martina ha frenato: "No, andiamo piano. Abitiamo nella stessa città, quindi ci vediamo spesso. Anzi, stiamo sempre insieme e per ora va bene così. Non c'è fretta, poi in futuro vedremo".