Le anticipazioni della puntata di Uomini e donne in onda il 19 novembre sono state pubblicate su Witty Tv e i fan sanno già cosa vedranno su Canale 5. Gemma Galgani paragonerà l'intelletto di Cinzia Paolini a quello di una medusa e questo le porterà a discutere animatamente in studio. Federico Mastrostefano, invece, non nasconderà la sua gelosia per il feeling sempre più forte tra Agnese De Pasquale e Roberto.

Tensione nel parterre Over

Il 19 novembre a Uomini e donne si tornerà a parlare di Mario e della sua frequentazione con Giusy.

Le anticipazioni, però, svelano che Maria De Filippi farà notare a tutti che Cinzia ha scelto di indossare l'abito che le ha regalato il cavaliere nel periodo in cui uscivano insieme, e questo darà il via a una serie di discussioni.

Gemma, in particolare, si alzerà in piedi e inizierà a inveire contro la collega di parterre dicendo: "Tu hai il quoziente intellettivo di una medusa".

Tra le due ci sarà un battibecco piuttosto vivace, ma questo non farà cambiare idea a Lenti sui rapporti che intende avere con entrambe d'ora in avanti.

Agnese e Roberto sempre più uniti

Sempre nel corso della puntata di Uomini e donne che sarà trasmessa il 19 novembre, Federico reagirà in modo inaspettato alla notizia che tra Agnese e Roberto procede tutto a gonfie vele.

"Per me è assurdo", dirà il cavaliere in merito al feeling che è nato tra i due a una settimana di distanza dalla fine della sua conoscenza con la dama.

"Ma per caso sei geloso?", chiederà Tina a un certo punto.

"Sì, mi dà fastidio", ammetterà Mastrostefano davanti a tutti.

Questa scenata di Federico, però, non cambierà le cose tra Agnese e Roberto, anzi il loro legame diventerà sempre più solido e qualche settimana dopo decideranno di lasciare il programma in coppia.

Gli spoiler dei prossimi appuntamenti

Il 18 novembre c'è stata una nuova registrazione di Uomini e donne, e le anticipazioni svelano che in studio si è parlato di nuovo di Gemma e del suo sentimento per Mario.

Quando la dama ha chiuso la conoscenza con il signor Gianni, Magda ne ha approfittato per dire che secondo lei l'avrebbe fatto perché sarebbe ancora innamorata del cavaliere che ha frequentato all'inizio della stagione.

La protagonista del trono Over ha negato ma quando ha visto Mario fare più di un ballo con Barbara, non è riuscita a nascondere il suo fastidio.

L'imprenditore di origini pugliesi, però, va avanti per la propria strada e ora sembra convinto a voler corteggiare De Santi.

Dopo Gemma, Cinzia, Magda, Marina e tutte le altre donne che hanno scritto per lui, Lenti ha posato lo sguardo su un'altra veterana del parterre, Barbara.