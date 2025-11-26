Questo mercoledì 26 novembre andrà in onda una puntata di Uomini e donne che è stata registrata un paio di settimane fa e della quale sono già disponibili le anticipazioni. Gemma Galgani sarà protagonista della giornata per due motivi: le critiche che le faranno Gianni Sperti e Tina Cipollari per la conoscenza con il signor Roberto, e lo sketch nel quale la coinvolgeranno gli ospiti Pio e Amedeo.

Lo scherzo di Maria De Filippi a Gemma

Oggi, 26 novembre, Maria De Filippi ospiterà due comici amatissimi: per la prima volta, Pio e Amedeo saranno a Uomini e donne e regaleranno risate a tutti i presenti.

La padrona di casa chiamerà al centro dello studio Gemma e le farà credere che da lì a breve sarebbero entrati due giovani che l'avrebbero voluta corteggiare.

Le anticipazioni del web svelano che i due ospiti interagiranno con la dama e con Tina, balleranno con loro e le baceranno sulla bocca per chiudere lo sketch.

Successivamente sarà mostrata l'esterna che Galgani ha fatto con Roberto, e gli opinionisti non perderanno l'occasione per mettere in dubbio l'interesse della storica protagonista del dating-show.

"Non ti piace", dirà Gianni Sperti senza girarci troppo intorno e trovando il supporto della collega Cipollari.

Il secondo bacio tra Sara e Jakub

Tutta la seconda parte della puntata di Uomini e donne del 26 novembre sarà dedicata al trono Classico.

Il pubblico assisterà ad un'esterna molto romantica tra Sara e Jakub, che si concluderà con un bacio appassionato (il secondo consecutivo da quando si frequentano).

Il corteggiatore non nasconderà la sua emozione per il bel momento che ha vissuto, ma la tronista di Roma preferirà dedicare il suo tempo a rispondere alle frecciatine di Cristiana.

Le due ragazze discuteranno a lungo sempre sui soliti motivi, e Tina interverrà per schierarsi apertamente.

Gli spoiler delle ultime registrazioni

Lunedì 24 e martedì 25 novembre sono state registrate nuove puntate di Uomini e donne, e le anticipazioni che sono trapelate svelano che Gemma ha ritrovato il sorriso dopo un periodo negativo.

Nei giorni scorsi la dama ha conosciuto il signor Antonio, un 63enne che ha scritto alla redazione esclusivamente per lei e che in poco tempo si è già mostrato geloso di eventuali rivali.

Galgani è rimasta colpita dal comportamento del suo pretendente, e durante un ballo ha deciso di baciarlo.

Le troniste, invece, nelle ultime registrazioni hanno bisticciato sia tra loro che con i loro spasimanti: Sara ha cominciato a mettere in dubbio la sincerità di Jakub (ha detto che potrebbe essere falso), mentre Cristiana ha dovuto giustificare a Federico il bacio appassionato che ha dato a Ernesto in camerino.