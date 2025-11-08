Lunedì 10 novembre inizierà una nuova settimana di Uomini e donne e le puntate trasmesse fino a venerdì 14 saranno dedicate anche ai tre protagonisti del Trono Classico. Le anticipazioni svelano che Sara Gaudenzi cercherà Marco Veneselli e lo convincerà a tornare in studio per lei (si era autoeliminato), ma la tregua tra i due durerà finché lui non vedrà la tronista vicinissima a Jakub Bakkour in esterna. Flavio Ubirti, invece, darà il suo primo bacio in tv a Martina.

L'indecisione di Sara

In una delle puntate di Uomini e donne andate in onda in questi giorni, Marco ha deciso di autoeliminarsi: dopo aver discusso animatamente con Sara sia in camerino che in studio, ha salutato tutti ed è andato via.

Dal 10 al 14 novembre, però, il pubblico assisterà a un'esterna tra il corteggiatore e la tronista: lei riuscirà a convincere il giovane a dare un'altra possibilità alla loro turbolenta frequentazione.

La protagonista del dating show si sbilancerà nei confronti del suo pretendente, affermando che le piace sia fisicamente che caratterialmente, ma la situazione si complicherà un'altra volta quando lui vedrà il primo appuntamento tra Sara e Jakub.

Marco non nasconderà la sua gelosia, poi si sfogherà davanti alle telecamere dicendosi molto deluso dal comportamento della ragazza che sta conoscendo.

Novità anche per Flavio e Cristiana

Sempre nel corso delle puntate che andranno in onda dal 10 al 14 novembre, Cristiana sorprenderà tutti perché non avrà nessuna reazione vedendo Jakub molto vicino a Sara.

La tronista si concentrerà solo sui suoi corteggiatori, in particolare su quelli con i quali ha legato di più nell'ultimo periodo: Ernesto e Federico.

Flavio, invece, si lascerà andare con Martina e proprio a lei darà il suo primo bacio davanti alle telecamere; Denise reagirà male a quest’esterna e si autoeliminerà (Ubirti non cercherà di farle cambiare idea), mentre Nicole rimarrà in studio ma non senza lamentarsi.

Il trono di Ciro in stand-by

Anche la prossima settimana saranno solo tre i tronisti che raggiungeranno il centro dello studio per commentare le esterne con i corteggiatori: il percorso di Ciro non è ancora iniziato, e i fan dovranno probabilmente aspettare la fine di novembre prima di vedere il primo incontro tra l'ex di Martina e le sue pretendenti.

Ciro si è accomodato sulla poltrona rossa solo lunedì scorso, quando si è registrato lo speciale dedicato al confronto tra lui, Martina e Gianmarco. Il ragazzo ha partecipato anche alle riprese di martedì 4, ma è stato solo spettatore dei racconti degli altri.