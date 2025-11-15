Lunedì 17 novembre inizierà una nuova settimana di Uomini e donne, e i fan assisteranno a diversi colpi di scena tra i protagonisti del Trono Classico. Le anticipazioni svelano che Sara Gaudenzi porterà fuori Jakub Bakkour e metterà da parte Marco Veneselli, che avrà un duro sfogo in camerino. Flavio Ubirti, invece, bacerà entrambe le sue corteggiatrici in esterna.

Sara si avvicina a Jakub

La conoscenza tra Sara e Marco è cominciata in salita e continuerà tra alti e bassi almeno per un altro mese.

Le anticipazioni delle puntate di Uomini e donne in onda dal 17 al 21 novembre svelano che la tronista deciderà di portare in esterna solo Jakub, una scelta non farà piacere agli altri corteggiatori.

Marco, in particolare, si sfogherà in camerino e metterà in dubbio l'interesse che la ragazza ha detto di avere nei suoi confronti nell'ultimo periodo. Tra i due non mancheranno le discussioni e i confronti accesi in studio, soprattutto quando la giovane deciderà di lasciarsi andare alle tenerezze con un altro uomo.

Flavio tra due fuochi

La prossima settimana verrà dato molto spazio anche a Flavio che, dopo un inizio un po' timido e faticoso, comincerà a lasciarsi andare con alcune delle sue corteggiatrici.

Dal 17 al 21 novembre, il pubblico di Canale 5 vedrà i baci che il tronista di Uomini e donne darà a Martina e Nicole in esterna: le due non reagiranno molto bene alla notizia che il giovane si è scambiato tenerezze con entrambe a pochi giorni di distanza e glielo faranno presente in maniera piuttosto decisa.

Cristiana, invece, avrà un confronto molto acceso con Ernesto, geloso delle attenzioni che la giovane continua a dare al rivale Federico sia in studio che in esterna.

Il trono di Ciro ancora in stand-by

Nei prossimi giorni a Uomini e donne si parlerà solo di Flavio, Sara e Cristiana: il trono di Ciro inizierà su Canale 5 verso la fine di novembre.

Per ora l'ex di Martina ha partecipato solo a un appuntamento al buio con una serie di ragazze che non erano lì per lui (nel senso che non avevano scritto alla redazione perché sapevano che ci fosse Ciro sul trono), il giorno successivo la maggior parte di loro non era presente.

Nelle registrazioni che ci saranno il 17 e il 18 novembre, però, dovrebbero essere mostrate le prime esterne del nuovo tronista con le pretendenti che ha deciso di conoscere meglio davanti alle telecamere.

I fan sono curiosi di sapere se Ciro è davvero pronto a voltare pagina in amore a circa un mese di distanza dalla fine della chiacchierata relazione con Martina, soprattutto perché non è stata sua la decisione di chiudere.