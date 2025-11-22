Le puntate di Uomini e donne che andranno in onda dal 24 al 28 novembre saranno dedicate anche al trono Classico e agli sviluppi che ci saranno dopo il bacio tra Sara Gaudenzi e Jakub Bakkour. Le anticipazioni di quello che sarà trasmesso in tv la prossima settimana, infatti, svelano che la tronista di Roma litigherà più volte con Cristiana Anania e non riuscirà a trovare un punto d'incontro con Marco Veneselli, sempre più in difficoltà sia in studio che in esterna.

Tensione alle stelle in studio

Venerdì 21 novembre è andato in onda un "antipasto" di quello che i telespettatori vedranno a partire da lunedì prossimo: le discussioni tra Sara e Cristiana, infatti, saranno al centro delle nuove puntate e toglieranno spazio ai corteggiatori e ai commenti sulle esterne.

Le due troniste di Uomini e donne litigheranno più volte e arriveranno a dirsi parole pesanti: Gaudenzi accuserà la "collega" di riportare le critiche che le vengono fatte sui social (quindi non esporrebbe i suoi pensieri ma quegli degli hater), mentre Anania la definirà una pagliaccia per come si comporterebbe in studio.

La rivalità tra le ragazze metterà un po' in secondo piano le loro conoscenze, che comunque andranno avanti con confronti e baci.

Sara sempre più vicina a Jakub

Sempre nelle puntate che andranno in onda dal 24 al 28 novembre, Sara litigherà con Marco in esterna e lo accuserà di avere comportamenti adolescenziali.

I due si confronteranno a lungo anche in studio, ma non riusciranno a trovare un punto d'incontro: il corteggiatore di Uomini e donne vivrà momenti difficili ed entrerà in crisi quando si renderà conto che la tronista è più propensa verso un altro ragazzo.

Sara, infatti, bacerà Jakub per la seconda volta e questo la allontanerà sempre di più dal giovane con il quale sembrava avere un'intesa molto forte all'inizio del percorso.

Flavio tra Martina e Nicole

La prossima settimana i fan di Uomini e donne vedranno diversi baci: quello di Sara a Jakub, quello di Cristiana a Ernesto e quello di Flavio a Nicole.

Il tronista che quest'estate ha partecipato a Temptation Island nel ruolo di tentatore, però, spiazzerà tutti dicendo che la persona con la quale sente un'intesa maggiore è Martina.

Prima di autoeliminarsi, inoltre, Angela farà un vero e proprio show sia contro Ubirti che contro le corteggiatrici con le quali ha rivaleggiato per alcune settimane davanti alle telecamere.

Il percorso di Ciro, invece, inizierà con un appuntamento al buio: il tronista incontrerà diverse ragazze e sin da subito sarà chiamato a fare una selezione, scegliendo quelle con le quali vorrebbe approfondire una conoscenza in esterna.