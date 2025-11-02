Da lunedì 3 a venerdì 7 novembre andranno in onda le puntate di Uomini e donne registrate un paio di settimane fa e di cui sono già disponibili tutte le anticipazioni. I telespettatori assisteranno alla rottura definitiva tra Mario Lenti e Gemma Galgani: infastidito dai continui attacchi della dama, il cavaliere metterà fine anche alla loro amicizia. Sabrina Zago, invece, tornerà senza Nicola e si riaccomoderà nel parterre.

Le tensioni e la frattura definitiva

Sono passate alcune settimane da quando Mario ha chiuso la conoscenza con Gemma, ma in studio si parla ancora di loro.

Le puntate che andranno in onda dal 3 al 7 novembre proporranno ai telespettatori una serie di battibecchi tra i due protagonisti del Trono Over: sarà soprattutto la dama ad attaccare il cavaliere davanti alle telecamere, e alla fine lui prenderà una drastica decisione.

Stufo e infastidito dalle accuse di Gemma, Lenti sceglierà di interrompere anche il rapporto di amicizia che aveva voluto mantenere con lei dopo la fine della loro breve frequentazione.

Gemma non potrà fare altro che accettare la volontà dell'imprenditore e, anche se con fatica, cercherà di voltare pagina accettando il corteggiamento di un nuovo signore del parterre di nome Piero

La fine della relazione tra Sabrina e Nicola

Sempre la prossima settimana, il parterre Over riaccoglierà una sua storica protagonista: a pochi giorni di distanza dalla sua uscita in coppia, Sabrina tornerà per raccontare che tra lei e Nicola è già tutto finito.

Come avevano previsto gli opinionisti e Maria De Filippi, la conoscenza tra la dama e il cavaliere non ha funzionato lontano dai riflettori e lei sceglierà di rimettersi in gioco subito.

In studio si parlerà anche del complicato rapporto tra Federico e Agnese, un tira e molla che va avanti dall'inizio di questa edizione e che sembra destinato a durare ancora a lungo.

Jakub si autoelimina e Sara lo fa richiamare

Per quanto riguarda il trono Classico, da lunedì 3 a venerdì 7 novembre andrà in onda l'autoeliminazione di Jakub.

Dopo un'accesa discussione con Cristiana in camerino, il modello deciderà di abbandonare il dating show e confermerà questa sua volontà non presentandosi alla registrazione che era in programma qualche giorno dopo.

La volta successiva, però, il giovane riapparirà agli Elios su richiesta di Sara: la tronista proporrà al ragazzo di diventare un suo corteggiatore, e lui accetterà senza pensarci troppo.

Flavio, invece, darà il suo primo bacio in esterna a Martina, e questo scatenerà la gelosia delle altre sue pretendenti, a partire da Denise e Nicole.