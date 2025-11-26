In questi giorni Agnese De Pasquale ha ricevuto pungenti critiche per i baci che ha dato a Roberto Priolo negli studi di Uomini e donne, in particolare offese alle quali lei ha risposto definendole una "violenza verbale inammissibile". Il cavaliere si è esposto per elogiare la compagna e le sue qualità, il tutto in una dedica romantica che ha emozionato i fan di entrambi.

La dichiarazione d'amore sui social

Da quando sono andate in onda le puntate di Uomini e donne in cui ha baciato con passione Roberto, Agnese è stata presa di mira da molti hater.

La dama ha deciso di postare su Instagram solo una delle frasi offensive che le hanno rivolto alcuni utenti social, e l'ha fatto per ricordare che è una persona libera di vivere le proprio emozioni come vuole.

"Se l'avesse fatto un uomo, l'avreste criticato allo stesso modo? Purtroppo non credo", ha concluso De Pasquale sul suo account.

La protagonista del trono Over ha ricevuto affetto e sostegno dai fan, ma a sorprendere sono state le parole che ha scritto il suo compagno per difenderla dagli insulti dell'ultimo periodo.

"Non lasciare che le parole degli altri ti colpiscano. Sei speciale e il nostro momento è stato autentico. Non ascoltare chi non capisce il valore dell'amore. Sei mia e io sono fiero di te, di noi", ha commentato Roberto sui social.

Amore e gonfie vele fuori dallo studio

Agnese e Roberto hanno lasciato Uomini e donne poco più di una settimana fa (in una puntata registrata che non è ancora stata trasmessa su Canale 5), ma sin dal primo momento si sono scambiati dediche e parole d'amore sui social.

La dama, in particolare, è felice della scelta che ha fatto quando ha chiuso con Federico e ha dato un'altra possibilità alla conoscenza con Priolo, e lo ribadisce tutte le volte che può.

In diverse occasioni, infatti, De Pasquale ha sottolineato quanto è fiera di avere accanto un vero uomo e non un ragazzino che non sa cosa vuole dalla vita.

Il fidanzamento su Canale 5 a dicembre

L'avventura di Agnese e Roberto a Uomini e donne si è conclusa, ma i fan li vedranno su Canale 5 almeno fino alla prima settimana di dicembre.

Le registrazioni delle puntate sono avanti rispetto alla loro messa in onda, quindi per assistere al fidanzamento tra De Pasquale e Priolo si dovrà aspettare almeno altri dieci giorni.

La dama e il cavaliere si stanno vivendo lontano dai riflettori dal 17 novembre, infatti non hanno partecipato alle riprese che ci sono state in questi giorni agli Elios.

Federico, invece, ha voltato pagina e da un periodo sta conoscendo meglio Marta e altre donne che scrivono alla redazione per lui, anche se non ha ancora trovato quella con la quale costruire qualcosa di importante.