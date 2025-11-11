Agnese De Pasquale sta andando incontro all'ennesima delusione d'amore? I fan di Uomini e donne se lo stanno chiedendo da quando Opinionista social ha postato su Instagram una segnalazione sorprendente su Roberto, il cavaliere che la dama sta frequentando da settimane e con il quale sta pensando di fidanzarsi. Alcuni spettatori hanno visto e fotografato l'imprenditore a Bologna in compagnia di Francesca (ex del trono Over): si dice che tra i due c'era molta confidenza, e chi li ha incontrati ha pensato che fossero una coppia.

Il racconto dopo l'incontro a Bologna

Il 10 novembre è stata registrata una puntata di Uomini e donne in cui Roberto ha dichiarato amore ad Agnese: le anticipazioni del web svelano che il cavaliere si è detto pronto a lasciare il programma con la dama che sta frequentando da circa un mese dentro e fuori lo studio.

Oggi, martedì 11, sui social si è diffusa una segnalazione che potrebbe compromettere il futuro insieme dei due protagonisti del trono Over.

"L'1 novembre, in un centro commerciale di Bologna, Roberto è stato avvistato con Francesca. Lui sta uscendo con Agnese e lei non fa più parte del programma. Erano affiatati e facevano coppia, lei si è fatta consigliare un giusto intimo. Le immagini parlano chiaro.

Sta nascendo un amore segreto?", si legge sul web a poche ore dall'inizio di nuove riprese del dating show.

I dubbi sul sentimento di Roberto

Roberto è stato visto e fotografato con Francesca dieci giorni fa, quindi prima che si dichiarasse ad Agnese davanti alle telecamere di Uomini e donne.

L'1 novembre, però, il cavaliere stava già frequentando la dama alla quale ha dichiarato amore lunedì scorso, quindi la complicità che avrebbe mostrato con un'altra potrebbe far vacillare la sua attuale conoscenza.

Nelle prossime ore si registrerà una nuova puntata e le anticipazioni che trapeleranno potrebbero aiutare a fare chiarezza su questa segnalazione e sul futuro della coppia che sta per formarsi a discapito di Federico, gelosissimo di Agnese e pronto a continuare a corteggiarla anche se dovesse fidanzarsi con Roberto.

Cinzia e Rocco si fidanzano

Roberto si è dichiarato ad Agnese nel corso della registrazione di Uomini e donne del 10 novembre, e l'ha fatto dopo che altri due protagonisti del trono Over hanno annunciato la loro decisione di andare via insieme.

Dopo un lungo tira e molla, infatti, Cinzia e Rocco si sono fidanzati e hanno lasciato il programma mano nella mano; Gianni Sperti, che non ha mai creduto nella sincerità di questo legame, non ha perso l'occasione per punzecchiare entrambi prima che uscissero di scena definitivamente.