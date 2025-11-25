Da alcune ore sul web si parla insistentemente di una corteggiatrice di Ciro Solimeno, Alessia Antonetti. Stando alle segnalazioni che sono arrivate a Lorenzo Pugnaloni sui social, il tronista di Uomini e donne e la sua nuova pretendente si sarebbero incontrati più volte in palestra e qualcuno li avrebbe visti chiacchierare e bere un frullato insieme. Si vocifera, inoltre, che tempo fa la giovane avrebbe detto che non provava attrazione per il ragazzo di Salerno e che non avrebbe mai partecipato al dating-show.

Prime chiacchiere sul trono di Ciro

Il 24 novembre è trapelata l'identità di una delle corteggiatrici di Ciro: le anticipazioni della registrazione di Uomini e donne di lunedì scorso, infatti, svelano che il tronista ha portato in esterna una giovane di nome Alessia e si è trovato benissimo con lei.

Sul web, però, questa ragazza è abbastanza conosciuta soprattutto come content creator, e c'è chi è convinto che non sarebbe realmente interessata a Solimeno.

"Tra lei e Ciro ci sono stati diversi incontri in palestra, e una volta li hanno visti bere un frullato insieme. Su TikTok, però, lei ha detto che non le piaceva fisicamente e che non sarebbe mai scesa per lui", si legge in rete nelle ultime ore.

L'esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni ha chiarito che queste sono indiscrezioni da prendere con le pinze, anche perché non sono ancora trapelati video che dimostrano che Alessia ha davvero detto queste cose sul tronista che ha iniziato a frequentare da poco davanti alle telecamere.

La smentita sul legame con Raul

Stando sempre alle segnalazioni che circolano sul web di recente, Alessia conoscerebbe sia Raul (con il quale ha registrato alcuni video per TikTok) che Martina (si vocifera che le due sarebbero addirittura amiche).

Se sul suo rapporto con De Ioannon non si è ancora sbilanciata, è su quello con Dumitras che la corteggiatrice di Uomini e donne ha voluto fare chiarezza.

"Se sono ex di Raul?

No, io e questa persona non siamo mai stati insieme. Se vi piace credere così, ok. La mia smentita la scrivo qui in grassetto", ha puntualizzato la giovane sui social.

Le prime esterne di Ciro

Il trono di Ciro è iniziato da poco più di una settimana. Per ora il neo-tronista ha effettuato solo due esterne.

Nel corso delle ultime registrazioni di Uomini e donne, infatti, Solimeno ha provato a rompere il ghiaccio conoscendo meglio due ragazze, e con entrambe è riuscito a trovare un feeling quasi immediato.

Il tronista non si è ancora sbilanciato sulla corteggiatrice che lo ha colpito di più, e sicuramente non lo farà a breve perché il suo percorso è appena cominciato ed è troppo presto per esprimere un'eventuale preferenza.