Questo martedì 11 novembre si è svolta una nuova registrazione di Uomini e donne, l'ultima di questa settimana. Fanpage ha diffuso le anticipazioni di alcune delle cose che sono successe in studio, a partire dalla discussione che c'è stata tra Agnese De Pasquale e Roberto su un incontro che lui ha avuto con l'ex dama Francesca. Intanto Sara Gaudenzi e Marco Veneselli si sono scontrati sia in esterna che in puntata e lui ha ammesso di essere molto geloso della tronista.

Brusco stop nella conoscenza tra Roberto e Agnese

Nel corso delle riprese di Uomini e donne dell'11 novembre c'è stata un'accesa discussione tra Roberto e Agnese.

A 24 ore di distanza dalla dichiarazione d'amore che le ha fatto il cavaliere, la dama si è lamentata del fatto che non l'avrebbe difesa abbastanza mentre si confrontava con Federico in studio.

Durante la lite, inoltre, è emerso che l'imprenditore ha rivisto Francesca (ex partecipante della trasmissione) e non ha detto nulla né alla persona che sta frequentando né alla redazione.

Di quest'incontro si è parlato già in mattinata, quando Opinionista social ha postato su Instagram le foto che provano la presenza di Roberto e Francesca in un centro commerciale di Bologna una decina di giorni fa.

Pare che Agnese non sapesse nulla di tutto questo, e nella registrazione di questo martedì è stato approfondito l'argomento per molto tempo.

Nessuna tregua tra Marco e Sara

Sempre nel corso della registrazione di Uomini e donne dell'11 novembre è stato dato spazio a Sara e alla sua conoscenza con Marco.

In settimana i due avevano passato un'intera esterna a litigare, e anche oggi non sono riusciti a trovare un punto d'incontro.

Il corteggiatore, però, ha detto apertamente che è geloso della tronista e che non riesce a vederla vicina ad altri ragazzi.

Flavio è sempre più vicino a Martina (l'ha baciata in esterna), e per questo Nicole ha deciso di lasciare il programma: il giovane, però, l'ha rincorsa dietro le quinte.

Di Cristiana e Ciro, invece, in questa puntata non si è parlato.

Federico riparte da Emanuela

Le anticipazioni della seconda ed ultima registrazione di Uomini e donne di questa settimana, svelano che Federico ha interrotto sia la frequentazione con Marta che quella con Talia.

Il cavaliere, però, ha subito ritrovato il sorriso quando in studio è entrata Emanuela, una dama che ha scritto alla redazione esclusivamente per lui.

Francesco e Lucia, invece, sembravano a un passo dal fidanzamento (la volta scorsa avevano parlato della possibilità di lasciare il programma in coppia), ma lei ha avuto un ripensamento e ha accettato il numero di telefono di un altro componente del parterre Over.