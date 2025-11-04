Martedì 4 novembre si è svolta una registrazione di Uomini e donne, la seconda consecutiva di questa settimana. Al termine delle riprese Lorenzo Pugnaloni ha pubblicato le anticipazioni di quello che è successo in studio, a partire dalla decisione di Gemma Galgani di approfondire la conoscenza con un signore di nome Roberto. Agnese De Pasquale, invece, non era presente e nessuno ha spiegato il perché.

La nuova frequentazione di Gemma

In queste ore il cast di Uomini e donne si è ritrovato in studio per partecipare alle riprese di puntate che andranno in onda tra qualche settimana, ma delle quali sono già disponibili le anticipazioni.

Nel corso della registrazione del 4 novembre, dunque, Gemma ha commentato le esterne che ha fatto con due suoi aspiranti corteggiatori: Luigi è stato eliminato, mentre Roberto è rimasto e Galgani ha detto che è molto contenta di poter approfondire la frequentazione con lui e che si sente finalmente pronta ad un nuovo amore dopo la delusione che ha vissuto con Mario.

Alla puntata odierna non ha partecipato Agnese, che non era presente agli Elios e nessuno ha spiegato il motivo.

Le ultime novità sugli Over

Nelle puntate di Uomini e donne che sono state registrate in questi giorni, gli opinionisti hanno espresso pareri piuttosto duri su alcuni componenti del parterre Over.

Le anticipazioni del web, infatti, svelano che Gianni e Tina sono stati la causa principale dell'addio di Guido e Federica al programma: pressati dalle critiche di Sperti e Cipollari, il cavaliere e la dama hanno deciso di continuare la loro frequentazione lontano dai riflettori.

La bionda vamp, però, si è scagliata anche contro il nuovo corteggiatore di Gemma (un 74enne di cui non è ancora trapelato il nome) sostenendo che sarebbe interessato esclusivamente alla visibilità.

Quattro tronisti alla ricerca dell'anima gemella

A quasi un mese e mezzo dall'inizio dell'edizione 2025/2026 di Uomini e donne, il cast del trono Classico si è completato.

A fine agosto la redazione ha scelto di puntare sull'ex tentatore Flavio e sulla 22enne Cristiana (alla prima esperienza in televisione), poi qualche settimana dopo a loro si è aggiunto Rosario di Temptation Island.

L'avventura del ragazzo nel dating-show, però, non è mai cominciata perché la sua ex Lucia ha raccontato che sarebbero stati in intimità fino a pochi giorni prima dell'esordio di lui sulla poltrona rossa.

Maria De Filippi, dunque, ha rimediato proponendo il trono a Sara, che fino a quel momento era stata una corteggiatrice di Flavio.

Il 3 novembre la conduttrice ha chiuso il cast offrendo a Ciro la possibilità di riscattarsi dopo la turbolenta rottura con Martina.