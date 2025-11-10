Cinzia Paolini e Rocco Bruno hanno lasciato Uomini e donne in coppia nel corso della registrazione del 10 novembre, ma a breve potrebbero seguirne l’esempio anche Agnese De Pasquale e Roberto. Le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni svelano che il cavaliere ha ammesso di essere innamorato della dama e che non vede l'ora di andare via con lei. Federico Mastrostefano si è mostrato geloso e ha spiegato che continuerà a scrivere alla donna, anche se dovesse iniziare una relazione con un altro uomo.

Agnese felice con Roberto

Il 10 novembre negli studi di Uomini e donne si è formata una nuova coppia: Cinzia ha deciso di andare via con Rocco nel corso di una registrazione che il pubblico vedrà tra qualche settimana su Canale 5.

Le anticipazioni, però, svelano che anche altri due componenti del parterre Over sono vicini a lasciare il programma insieme: Roberto si è dichiarato innamorato di Agnese e pronto a vivere con lei una relazione lontano dai riflettori.

La dama ha chiesto un altro po' di tempo per essere sicura di fare la cosa giusta, poi ha baciato il cavaliere davanti a tutti.

Federico ha fatto una vera scenata di gelosia, dicendo che continuerà a scrivere ad Agnese anche se lei dovesse fidanzarsi con Roberto in una delle prossime puntate.

Le opinioni degli spettatori

Le anticipazioni della registrazione del 10 novembre di Uomini e donne hanno fatto storcere il naso a molti fan che non apprezzano particolarmente il comportamento di Federico.

"Lui è proprio un pagliaccio", "Federico deve lasciare stare sia Agnese che Roberto", "Quando capirà che a loro non importa niente di lui?", "Non ci credo che Agnese e Roberto stanno per andare via insieme e noi non abbiamo ancora visto nulla in tv", "Secondo me lei sta facendo tutto questo per avere reazioni da Federico, me lo sento", si legge su X.

Le altre anticipazioni del 10 novembre

Il 10 novembre a Uomini e donne è successo di tutto. Nel corso delle riprese, Pio e Amedeo sono entrati in studio e hanno scherzato con Gemma facendole credere che l'avrebbero voluta corteggiare.

I due hanno coinvolto anche Tina nel loro siparietto, poi hanno deciso di ballare con entrambe come se ci fosse in corso la scelta.

Le troniste del cast, invece, si sono avvicinate molto ad alcuni pretendenti: Sara ha baciato Jakub per la seconda volta, mentre Cristiana si è scambiata tenerezze con Federico in esterna.

Ciro, infine, ha conosciuto alcune delle ragazze che hanno scritto alla redazione per poter partecipare a un appuntamento al buio: in questa registrazione, dunque, è ufficialmente iniziato il percorso di Solimeno che dovrebbe portarlo a fidanzarsi tra qualche mese.