Il 17 novembre si è svolta la prima delle due registrazioni di Uomini e donne previste per questa settimana, e Fanpage, insieme a Lorenzo Pugnaloni, ha pubblicato le anticipazioni su ciò che è accaduto in studio. Sara Gaudenzi ha portato in esterna Jakub e Thomas: con il primo c’è stato un litigio, mentre con il secondo è scattato un bacio, ma lei ha comunque deciso di eliminarlo per non illuderlo. Martina, invece, ha lasciato lo studio dopo aver visto il bacio che Flavio Ubirti ha dato a Nicole, ma lui l’ha raggiunta subito dopo.

Baci e discussioni per i tronisti

Sono accadute molte cose nel corso della registrazione di Uomini e donne del 17 novembre: le anticipazioni svelano che Sara ha portato in esterna un ragazzo di nome Thomas e l'ha baciato.

Nonostante questo avvicinamento, la tronista ha deciso di eliminare il corteggiatore perché sente di non provare le stesse cose e non vuole illuderlo.

L'appuntamento con Jakub, invece, è andato male: i due hanno avuto una discussione ed è la prima da quando si frequentano davanti alle telecamere.

Flavio è andato a Firenze a riprendere Nicole (si era autoeliminata la volta precedente) e tra loro c'è stato un bacio: Martina ha deciso di andare via perché è certa che la scelta del tronista sarà la sua "rivale" e lui l'ha rincorsa dietro le quinte.

Cristiana fa richiamare Ernesto

Nella registrazione di Uomini e donne del 17 novembre si è parlato di tutti e quattro i tronisti del cast.

Cristiana è rimasta sorpresa dalla notizia che Ernesto non era in studio: il corteggiatore ha deciso di non partecipare alle riprese odierne perché la volta precedente la tronista non aveva chiesto di lui nonostante fosse dietro le quinte.

La 22enne, però, ha chiesto alla redazione di richiamare il ragazzo perché è interessata e le dispiace andare avanti nel percorso senza di lui.

Ciro, invece, ha fatto la sua prima esterna con una giovane di nome Alessia e si è trovato molto bene.

Agnese e Roberto nuova coppia

Le anticipazioni che sono trapelate sui protagonisti del Trono Over, invece, svelano che Agnese e Roberto hanno deciso di lasciare la trasmissione insieme: dopo una frequentazione che è durata circa un mese, la dama e il cavaliere si sono fidanzati e tutti i presenti si sono commossi.

Federico, invece, ha fatto arrabbiare Emanuela nascondendole che in settimana ha sentito altre dame: i due hanno discusso molto, ma alla fine non si è capito se lei continuerà la conoscenza oppure no.

Gemma, infine, ha ritrovato il sorriso grazie a un nuovo giovane corteggiatore: la "veterana" del parterre, infatti, ha accettato il corteggiamento di un signore di 57 anni e Tina non ha perso l'occasione per punzecchiare entrambi.