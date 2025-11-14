Oggi, venerdì 14 novembre, è il compleanno di Tina Cipollari. L'opinionista di Uomini e donne, in queste ore, ha tagliato un traguardo molto importante: i suoi primi 60 anni. Visto che in giornata non è prevista una registrazione del dating show, il collega Gianni Sperti e alcuni membri della redazione hanno usato i social per fare gli auguri alla vamp che da circa vent'anni è protagonista assoluta del pomeriggio di Canale 5.

Compleanno speciale per Tina

Oggi è una giornata speciale per Tina e per tutto il pubblico di Uomini e donne: la storica opinionista, infatti, compie 60 anni.

La donna che da un ventennio intrattiene i telespettatori con siparietti divertenti e critiche pungenti ha tagliato un traguardo molto importante e in tanti l'hanno voluta omaggiare.

In queste ore, Cipollari ha repostato le storie che amici, colleghi e fan hanno postato su Instagram per augurarle un buon compleanno. Gianni Sperti, ad esempio, ha scritto sui social: "Tanti auguri amica mia, ti voglio bene".

"Sei una donna leale e onesta, ti auguro un futuro sereno e che arrivi quello che desideri", è la dedica che Ida, redattrice di U&D, ha fatto alla vamp che dal lunedì al venerdì fa compagnia al pubblico di Canale 5.

Il percorso nel programma

Tina lavora a Uomini e donne da circa vent'anni: la vamp ha debuttato nel dating show come corteggiatrice del primo tronista, poi grazie al suo carattere vivace ed estroso ha convinto Maria De Filippi a offrirle la poltrona rossa.

Il trono di Cipollari è finito quando tra lei e Kikò Nalli (al tempo pretendente dell'altra tronista del cast) è scoccata la scintilla, ma pur di non rinunciare a lei la redazione le ha proposto di diventare opinionista fissa.

Da molti anni, Tina commenta tutto quello che succede in studio tra i personaggi più chiacchierati dei Troni Over e Classico, e spesso e volentieri le sue critiche mettono d'accordo gran parte degli spettatori.

Il trono della passata stagione

A distanza di molti anni dalla prima volta, la scorsa primavera Tina ha accettato di rimettersi in gioco nel ruolo di tronista.

Per alcuni mesi, i telespettatori di Uomini e donne hanno assistito alle esterne tra l'opinionista e il suo unico corteggiatore, Cosimo.

A un certo punto del percorso, però, Maria De Filippi ha chiarito che Cipollari non avrebbe fatto una scelta perché questa nuova avventura era solo un gioco per intrattenere il pubblico.

Alla fine della stagione 2024/2025, Tina e Cosimo si sono salutati e si sono promessi che avrebbero continuato a coltivare una bella amicizia anche lontano dalle telecamere.