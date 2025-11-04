Martina De Ioannon è tornata a Uomini e donne per raccontare la sua verità sulla rottura con Ciro Solimeno, ma in pochi si sono schierati dalla sua parte. La ragazza è stata criticata duramente da entrambi gli opinionisti del programma, concordi nell'affermare che anche la storia con Gianmarco Steri non durerà perché, per lei, sarebbe solo un capriccio. Maria De Filippi è intervenuta più volte per difendere la giovane.

Le contestazioni degli opinionisti

La puntata di Uomini e donne del 4 novembre è stata interamente dedicata al confronto tra Martina e Ciro, un faccia a faccia piuttosto acceso a circa un mese di distanza dalla fine della loro storia d'amore.

L'ex tronista ha provato a giustificare i suoi comportamenti dopo la rottura, a partire dalle frecciatine che ha lanciato a Solimeno o ai segnali che mandava a Gianmarco sui social.

Gianni e Tina sono andati contro De Ioannon per tutto il tempo, criticando ogni parola che ha pronunciato per smentire il presunto tradimento all'ex fidanzato.

Steri è intervenuto quando ha visto la compagna con le lacrime agli occhi, ma gli opinionisti se la sono presa anche con lui: "Guarda che tra qualche mese sarai lì pure tu, parcheggerà anche te. Non c'è due senza tre".

“Tra qualche mese stai come a lui,

parcheggia pure a te

non c’è 2 senza 3”



TINAAAAAAAA #uominiedonne pic.twitter.com/zMy6LvpiMh — trashbiccis (@trashbiccis) November 4, 2025

"Ho paura che Gianmarco è il suo ennesimo capriccio e che lo lascerà", hanno aggiunto ancora Sperti e Cipollari davanti alle telecamere.

Il parere degli spettatori

Il pensiero di Tina e Gianni su Martina ha messo d'accordo una parte di pubblico, in particolare quei fan che non hanno apprezzato la velocità con la quale l'ex tronista è passata dal fare coppia con Ciro al frequentare Gianmarco.

"Tina voce del popolo", "Gianni che definisce Gianmarco un capriccio di Martina, musica per le mie orecchie", "Gli opinionisti li stanno massacrando per il teatrino che hanno creato, questo è tutto per me", "Martina e Gianmarco sono due pagliacci, quindi stanno bene insieme", "Solo applausi per Gianni e Tina oggi", "Li amo, finalmente hanno detto la verità", "Gianmarco è la ruota di scorta, c'è un timer impostato anche per lui", si legge su X in queste ore.

Ciro sul trono

La puntata odierna di Uomini e donne si è conclusa con la domanda di Maria a Ciro: "Vuoi sederti sul trono?".

Di fronte all'entusiasmo di Gianni e Tina per questa proposta, però, la conduttrice non si è trattenuta e ha sbottato: "Cerchiamo di ridimensionare tutto. Avete fatto un processo per una storia di otto mesi, avete criticato Martina perché sta frequentando Gianmarco. Se Ciro ha accettato subito il trono, vuol dire che tutto questo amore non c'era più o no?".

Il programma è finito così, con la presentatrice che ha salutato la nuova coppia e ha accolto Solimeno nel cast fisso di questa edizione.