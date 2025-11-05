Da alcune ore sui social sembra essere in corso un botta e risposta al veleno tra Tina Cipollari e Martina De Ioannon. Dopo la messa in onda della puntata di Uomini e donne nella quale è stata ospite, la ragazza ha smesso di seguire entrambi gli opinionisti su Instagram. Tina, poi, ha condiviso sul suo account una riflessione in cui si parla di persone arroganti e sciocche che verrebbero apprezzate da chi è come loro: secondo molti fan, si tratterebbe di una frecciatina neppure troppo velata nei confronti dell'ex tronista.

Lite a distanza tra Martina e Tina

Da alcune ore sul web si sta parlando insistentemente dell'unfollow di Martina ai due opinionisti di Uomini e donne. Dopo la puntata in cui è stata attaccata duramente sia da Gianni che da Tina, la ragazza ha deciso di smettere di seguirli su Instagram.

Se Sperti non ha ancora commentato questa mossa, Tina sembra averle risposto in maniera altrettanto pungente ed efficace.

"Meno talento hanno, più orgoglio, vanità e arroganza hanno. Tutti questi sciocchi, tuttavia, trovano altri sciocchi che li applaudono", è la citazione di Erasmo da Rotterdam che la vamp ha condiviso tra le storie del suo profilo social il 5 novembre.

la grandissima tina cipollari che non solo ti asfalta a centro studio parlandoti in quel modo ma si prende anche lo sfizio di frecciarti sui social io espatrierei in un altro universo pic.twitter.com/d6TnRoFbYy — ninEtta (@mimeticaaaaa) November 5, 2025

Secondo molti fan, questo post di Tina sarebbe una frecciatina neppure troppo velata a Martina sia per quello che è successo in studio che per la sua scelta di smettere di seguire chi l'ha criticata davanti alle telecamere.

Il parere degli spettatori

La presunta stoccata di Tina a Martina ha animato la discussione tra i fan di Uomini e donne, in particolare chi la pensa come l'opinionista su quello che è accaduto ultimamente tra la ragazza, Ciro e Gianmarco.

"Tina l'ha asfaltata in studio e si è anche tolta lo sfizio di frecciarla sui social, che grande", "Fossi in Martina, espatrierei in un altro universo", "Tina regge il programma da anni, quindi ha sempre ragione", "Se questa è davvero una frecciatina a Martina, vuol dire che sta rosicando per l'unfollow", "Dovrebbe fregarsene se Martina non la segue più", si legge su X.

Il gelo dopo l'incontro in studio

Tina e Martina si sono scontrate nel corso della puntata di Uomini e donne che è stata registrata lunedì scorso e che è andata in onda il 4 novembre.

L'opinionista si è schierata apertamente con Ciro, e per oltre un'ora è andata contro l'ex tronista e il suo nuovo compagno Gianmarco.

"Non difenderla così tanto, perché è possibile che tra qualche mese ci sarai tu al posto di Ciro. Per me sei solo un capriccio per lei, ti lascerà", ha detto Tina a Gianmarco.

Anche Gianni ha criticato il comportamento di Martina e, proprio come la collega, ha esultato quando Maria De Filippi ha offerto il trono a Ciro.