Il tema del bullismo tornerà al centro delle trame di Un posto al sole. Nella puntata che andrà in onda lunedì 8 dicembre alle 20:50 su Rai 3, Jimmy sarà vittima di Matteo, che si accanirà contro di lui schernendolo sul web. Ma non sarà finita qui: il giovane Poggi verrà preso di mira non soltanto dal suo compagno di classe, bensì anche dagli altri studenti.

Matteo bullizza Jimmy sul web

Nell’episodio di Un posto al sole dell’8 dicembre, Jimmy Poggi finirà in una brutta situazione. Il figlio di Niko, infatti, verrà bullizzato sul web da Matteo. Le anticipazioni della puntata della soap partenopea non chiariscono in che modo Matteo proverà a screditare l’ex amico.

È bene ricordare che il ragazzo dal carattere ribelle aveva recentemente tentato di fare del male a Viola con un fotomontaggio, ma fu proprio Jimmy a salvare la professoressa Bruni, impedendo che l’adolescente pubblicasse materiale sull’insegnante. Quella vicenda ha provocato una frattura nel rapporto tra i due compagni di classe. A causa del risentimento, Matteo sarà deciso a farla pagare a Jimmy.

Jimmy bullizzato dai suoi compagni di classe

Nel frattempo emergerà un dettaglio importante sulla vicenda: Jimmy non sarà bullizzato soltanto da Matteo, ma anche da altri compagni di classe. Il nipote di Renato crederà di avere una nuova occasione per rientrare nel gruppo ed essere accettato. Purtroppo, per lui arriverà un’amara scoperta quando si renderà conto che le cose sono diverse da come sembrano.

Le anticipazioni della puntata di lunedì 8 dicembre non svelano ulteriori informazioni sulla questione. Resta aperta anche la posizione di Camillo, migliore amico e ragazzo dal cuore buono, che ha sempre difeso Jimmy e gli è rimasto accanto, nonostante abbia subito in prima persona episodi di bullismo, anche da parte del figlio di Niko.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Castrese ha accettato la proposta di Marina

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, andate in onda su Rai 3, Marina ha scoperto che Espedito ha alcuni conti in sospeso con Gennaro. Giordano ha quindi appreso che Gagliotti si è impossessato con l’inganno del caseificio della famiglia Altieri e ha iniziato a ricattare il figlio di Espedito.

Marina, per affrontare la situazione, si è rivolta a Mariella con l’obiettivo di mettersi in contatto con Castrese e discutere di quanto accaduto all’azienda della sua famiglia. Altieri, a sua volta, ha stretto un accordo con Marina per denunciare Gagliotti ai microfoni di Radio Golfo 99. Nel frattempo, Vinicio ha scoperto che è stato suo fratello a spingerlo nel baratro della dipendenza dalle sostanze, grazie alla confessione di un amico, e si è infuriato con Gennaro. Spazio anche al ritorno di fiamma tra gli ex coniugi Del Bue, che hanno deciso di tornare insieme.