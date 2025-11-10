Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole, in onda dal 17 al 21 novembre, rivelano che Raffaele potrebbe dire addio per sempre al ruolo di portiere di Palazzo Palladini. Sulla sua decisione peseranno però molto i giudizi di Otello e Renato.

Nel frattempo Stella riuscirà a far scagionare Eduardo, mentre Damiano tenterà di convincere Rosa che questa volta le sue intenzioni sono sincere. Infine Marina proporrà un’improbabile alleanza a Mariella e Castrese per fronteggiare Gennaro Gagliotti.

Otello torna a Napoli

Nelle prossime puntate di Un posto al sole Otello farà ritorno a Palazzo Palladini per comunicare che i suoi giorni da amministratore del palazzo stanno per terminare, ma non è tutto, perché l’ex vigile inviterà Raffaele a fare una seria riflessione sul suo pensionamento.

I tempi infatti sono ormai maturi e il suo mandato da portiere è scaduto. Restare o meno sarà quindi solo una sua scelta.

A quanto pare Raffaele penserà davvero di lasciare per sempre la guardiola di Palazzo Palladini. Come prevedibile, Renato non reagirà affatto bene.

Raffaele lascia la guardiola di Palazzo Palladini?

Mai come in questo periodo si è parlato così tanto del pensionamento di Raffaele. Va detto che lo storico portiere rappresenta una presenza iconica ed è difficile anche solo immaginare Palazzo Palladini senza di lui. Il tempo però passa per tutti e prima o poi un avvicendamento sarebbe d'obbligo.

Palazzo Palladini ha già trovato il suo erede in Rosa, personaggio molto amato dal pubblico e perfettamente in grado di gestire sia dinamiche comiche che drammatiche.

Una sua investitura ufficiale potrebbe anche decretare il suo trasferimento definitivo a Palazzo Palladini, chiudendo così il cerchio della sua storia personale.

Per quanto riguarda Raffaele, il suo pensionamento non significherebbe un addio alla soap. L'attore Patrizio Rispo continuerebbe a restare nel cast anche se la sua presenza diventerebbe meno costante e più legata a momenti specifici della narrazione.

Il resto delle trame di Un posto al sole dal 17 al 21 novembre: Damiano vuole stare con Rosa, Micaela depressa

Grazie alla soffiata di Stella, Damiano riuscirà a scagionare Eduardo dall’accusa di aver aggredito Peppe Caputo. In seguito Sabbiese avrà modo di rivedere la ragazza che gli ha salvato la vita.

Clara pregherà Damiano di non illudere Rosa, così il poliziotto inviterà la sua ex a cena per farle capire che stavolta fa sul serio e, a quanto pare, riuscirà a essere molto convincente.

Micaela cadrà in uno stato di apatia che finirà per influire negativamente sul suo lavoro. L’intervento del suo maestro di ballo potrebbe però darle la scossa necessaria per reagire e ritrovare energia e motivazione.

Mariella deciderà di perdonare Guido e il vigile sarà ormai a un passo dal suo ritorno definitivo a Palazzo Palladini. Tuttavia, il suo desiderio di riconciliazione potrebbe essere messo alla prova se Cotugno dovesse decidere di intromettersi rovinando tutto.

Infine Marina proporrà a Mariella e Castrese un’alleanza inaspettata per far pagare a Gennaro Gagliotti tutte le sue colpe.