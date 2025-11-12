Le anticipazioni degli episodi di Un posto al sole dal 24 al 28 novembre rivelano che Gennaro Gagliotti verrà incastrato grazie alla collaborazione tra Castrese e Marina, i quali decideranno di allearsi per cercare in tutti i modi di sconfiggere il nemico comune.

Intanto, Raffaele Giordano sarà pronto a dimettersi dal suo incarico professionale di portiere di Palazzo Palladini e comincerà a pensare di far arruolare Rosa come sua degna sostituta.

Gennaro Gagliotti incastrato: anticipazioni Un posto al sole 24-28 novembre

Castrese, grazie all'appoggio di Guido, Mariella e Salvatore deciderà di accettare la proposta che gli è stata fatta da Marina di partecipare alla trasmissione radiofonica per parlare delle condizioni delle bufale della sua azienda sotto la gestione di Gennaro.

In questo modo il perfido Gagliotti verrà incastrato per la cattiva gestione dell'azienda e la sua posizione diventerà delicata.

Tale trasmissione manderà su tutte le furie Gennaro, il quale si renderà conto di essere nei guai e anche suo fratello Vinicio gli volterà le spalle, perché lo accuserà di essere il responsabile della sua ricaduta nel tunnel delle sostanze stupefacenti, dopo che con gran fatica ne era venuto fuori.

Raffaele pronto a dimettersi come portiere nei prossimi episodi di Upas

Le anticipazioni dei prossimi episodi di Un posto al sole, inoltre, rivelano che Raffaele sarò pronto a lasciare il suo incarico professionale come portiere del palazzo, intenzionato a godersi la sua pensione.

Tale decisione non sarà condivisa da Renato, il quale cercherà in tutti i modi di convincere il suo amico a non mollare la gestione del palazzo, tanto da accusare Ornella di essere la vera responsabile di questa decisione maturata da Raffaele.

Lui, però, andrà avanti per la sua strada e comunicherà a Rosa di aver pensato a lei come sua erede legittima: una proposta che sorprenderà la donna, lusingata dalle parole del portiere storico di Palazzo Palladini.

Jimmy, invece, sarà in crisi a causa della lontananza da Camillo, ma potrà contare sulla presenza di un nuovo amico.

Nessuno stop per la programmazione di Un posto al sole a dicembre

In attesa di questi nuovi episodi di Upas, l'appuntamento con la soap opera è confermato per tutto il mese di dicembre su Rai 3.

A differenza de Il Paradiso delle signore, non sono previste delle pause per la soap durante le giornate del 24, 25 e 26 dicembre.

La programmazione proseguirà regolarmente nella fascia dell'access prime time, dalle 20:50 alle 21:25 circa in prima visione assoluta.