Le trame dei nuovi episodi di Un posto al sole previsti dall'8 al 12 dicembre su Rai 3 rivelano che Filippo accetterà la proposta di mettersi in gioco all'interno dei Cantieri facendo le veci di Chiara.

Ben presto Gennaro proverà a tirarlo dalla sua parte, speranzoso di poter contare su un alleato dalla sua parte ma qualcuno finirà per sconvolgere i suoi piani, lasciandolo di stucco.

Intanto a Palazzo Palladini ci sarà grande attesa per l'elezione del nuovo portiere che finalmente verrà scelto tra i vari candidati proposti.

Gennaro resta sconvolto: anticipazioni Un posto al sole 8-12 dicembre

Filippo deciderà di accettare la proposta che gli è stata fatta da Chiara e, così, si metterà in gioco facendo le sue veci all'interno dei Cantieri Flegrei.

L'uomo, però, metterà subito in chiaro con suo padre Roberto che non intende fare alcun tipo di doppio gioco, dato che il suo scopo è quello di essere leale con Gennaro Gagliotti.

E, proprio il perfido Gagliotti, cercherà subito di attirare Filippo dalla sua parte, nella speranza di poter avere un nuovo alleato strategico.

Il piano di Gennaro, però, non andrà nel verso sperato: l'imprenditore, infatti, resterà sconvolto da qualcuno che finirà per far crollare tutte le sue certezze.

Di chi si tratta? Al momento le trame della soap opera di Rai 3 non svelano ulteriori dettagli in merito.

L'elezione del nuovo portiere nei prossimi episodi di Upas

Le anticipazioni dei nuovi episodi di Un posto al sole dall'8 al 12 dicembre, inoltre, rivelano che ci sarà grande apprensione per l'elezione del nuovo portiere di Palazzo Palladini.

Dopo l'uscita di scena di Raffaele, bisognerà decretare il suo nuovo erede: Rosa, pur avendo ricevuto la proposta ufficiale, deciderà di farsi da parte e rinunciare all'incarico.

Alberto Palladini farà un nome come sostituto di Raffaele e lo caldeggerà con tutte le sue forze per cercare di arrivare alla sua elezione finale.

Intanto Eduardo si mostrerà sempre più in crisi dal punto di vista sentimentale: le discussioni con Clara saranno all'ordine del giorno e, intanto, comincerà a crescere anche il suo interesse nei confronti di Stella.

Raffaele aveva scelto di dimettersi come portiere di Palazzo Palladini a Upas

Negli episodi precedenti di Upas, Renato aveva cercato in tutti i modi di convincere Raffaele a non mollare la gestione del Palazzo.

Il portiere, però, dopo tanti anni di onorato lavoro scelse di andare avanti per la sua strada e preferì fare un passo indietro, rinunciando definitivamente alla portineria del palazzo, per godersi finalmente la sua meritata pensione e anche l'affetto dei nipoti e dei suoi familiari.