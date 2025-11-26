Whoopi Goldberg è arrivata a Napoli. La star di Hollywood in questi giorni sta girando le puntate di Un posto al sole che la vedranno protagonista a febbraio.

Le trame restano top secret, ma qualche indiscrezione è già trapelata. E soprattutto sono apparse le prime immagini ufficiali dal set, che sembrano rivelare alcune interessanti anticipazioni

Una cosa è certa: per l'attrice americana è previsto un ruolo avvincente. Sarà coinvolta in un mistero da svelare e non dovrebbero mancare interazioni romantiche con uno dei protagonisti storici della serie.

Le prime immagini di Whoopi Goldberg sul set di Un posto al sole con Raffaele e Roberto Ferri

Sono apparse le prime foto ufficiali di Whoopi Goldberg sul set di Un Posto al Sole e rivelano già qualcosa di molto interessante. In uno scatto l'attrice si trova nella cucina di Raffaele. I due sembrano immersi in una conversazione mentre osservano insieme alcune fotografie, forse legate a un mistero del passato.

In un'altra immagine la si vede invece nell'appartamento di Roberto Ferri. L'imprenditore appare di spalle, ma la sua silhouette e l'ambiente sono assolutamente inconfondibili. Due location, due protagonisti storici. Non sembra una coincidenza.

Le teorie sul personaggio di Whoopi Goldberg

Le immagini dal set sembrano confermare entrambe le ipotesi circolate finora.

Da un lato quella di una ricca imprenditrice americana pronta a risollevare i cantieri insieme a Ferri. Dall'altro quella di una donna intenta a risolvere un segreto legato al suo passato e a Palazzo Palladini, magari con l'aiuto di Raffaele.

Secondo alcune indiscrezioni ufficiali il personaggio sarà al centro di un mistero da svelare e potrebbe vivere una storia d'amore con uno dei volti storici della serie. Per quanto riguarda questa ultima eventualità, la strada sembra però complicata. Sia Ferri che Raffaele sono attualmente impegnati, e anche altri personaggi come Renato non sembrano opzioni percorribili. Ma nella soap tutto può succedere e le sorprese non mancheranno di certo.

Whoopi Goldberg a Un Posto al Sole per 20 puntate: il debutto a febbraio 2026

Non si tratterà di una semplice comparsata. L'attrice americana sarà presente in un arco di almeno venti episodi, diventando un volto ricorrente su Rai 3 per circa quattro settimane. Il set è già operativo in questi giorni, mentre l'esordio in tv è fissato per febbraio 2026.

C'è curiosità anche sulla questione linguistica. Verrà doppiata o si cimenterà direttamente in italiano. I fan dovranno pazientare ancora qualche mese per scoprire tutti i dettagli del suo ingresso nella soap partenopea.