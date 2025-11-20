Le trame delle prossime puntate di Un posto al sole previste dall'1 al 5 dicembre 2025 rivelano che Marina e Roberto prepareranno la loro strategia segreta per cercare di arginare definitivamente Gennaro Gagliotti, in vista anche dell'arrivo di Chiara Petrone a Napoli.
Roberto, però, scoprirà qualcosa di inaspettato sul conto di Gennaro che lo costringerà a confrontarsi con Marina, portando la donna a prendere una decisione del tutto inattesa che avrà delle ripercussioni importanti anche sul suo rapporto con la nipote Alice.
Roberto fa una scoperta inattesa su Gennaro: anticipazioni Un posto al sole 1-5 dicembre 2025
Nei prossimi episodi della soap opera di Rai 3, Marina e Roberto saranno pronti a compiere l'atto finale della loro vendetta nei confronti di Gennaro.
I due coniugi elaboreranno una strategia con la quale si diranno pronti a mettere definitivamente ko il perfido imprenditore per cercare di rientrare stabilmente alla guida dei Cantieri Flegrei.
Gennaro, però, non si lascerà cogliere impreparato e passerà al contrattacco con una mossa che si preannuncia astuta.
Roberto Ferri, infatti, farà una scoperta del tutto inaspettata su quelle che sono le intenzioni di Gennaro: un piano di cui, al momento, le trame di Upas non forniscono ulteriori dettagli in merito.
Alice delusa dalla nonna e Renato depresso nei prossimi episodi di Upas
A quel punto, però, Roberto metterà subito al corrente la sua dolce metà Marina Giordano e la costringerà a sua volta a fare una scelta importante che finirà per avere delle conseguenze sul rapporto con la nipote.
Le anticipazioni di Un posto al sole dall'1 al 5 dicembre rivelano che Alice si mostrerà delusa dal comportamento della nonna e tale situazione finirà per creare malumori in famiglia.
Intanto Renato si mostrerà sempre più depresso e sconsolato all'idea che Raffaele non sarà più il portiere del palazzo.
Ormai, però, Raffaele ha preso la sua decisione finale e prima di dimettersi ufficialmente dal suo incarico, deciderà di fare un ultimo regalo ai condomini di Palazzo Palladini: l'allestimento del tradizionale presepe natalizio.
Marina aveva messo in guardia Roberto da Gennaro Gagliotti
Negli episodi precedenti di Upas, Marina Giordano era stata la prima ad esprimere i suoi dubbi sul conto di Gennaro Gagliotti, al punto da convincere in tutti i modi Roberto a non fidarsi dell'uomo.
L'imprenditore, però, non volle dare ascolto alle parole della compagna: complice la drammatica situazione economica in cui si trovavano, scelse di andare avanti per la sua strada e dare fiducia a Gennaro, facendolo entrare nel team dei Cantieri a tutti gli effetti.