Le anticipazioni di Un posto al sole, che riguardano le puntate in onda dal 17 al 21 novembre, svelano che Damiano inviterà a cena Rosa per parlare apertamente dei loro sentimenti. Le insicurezze di Rosa, però, non tarderanno a emergere.

Eduardo scagionato dalle accuse di aggressione

Con le sue indagini, Damiano proverà a scagionare Eduardo dall'accusa di aggressione a Peppe. Per i due, però, non mancheranno le situazioni pericolose. Con un atto di coraggio, Eduardo risolverà la situazione rafforzando il suo legame con Damiano. Il merito dell'operazione che libererà Sabbiese da ogni accusa sarà dato a Grillo, ma questo non aiuterà i due amici a dissolvere i dissapori con l'ispettore.

L'apatia di Micaela preoccuperà tutti coloro che le sono vicini, ma Serena interverrà in modo creativo per aiutare la sorella. Una nuova diretta si avvicinerà, con Micaela ancora apatica, ma giungerà il momento di comprendere se la mossa messa in atto da Serena darà i suoi frutti.

Raffaele indeciso sul suo futuro lavorativo

Guido e Mariella saranno sempre più vicini, tanto che il ritorno del vigile a casa sua sembrerà imminente, anche se Cotugno non sembrerà disposto a perdere il suo inquilino. Intanto, Otello spingerà Raffaele a considerare se non sia giunta l'ora di lasciare il lavoro di portiere per andare in pensione, ma Renato non prenderà bene questa possibilità, serbando rancore per il cognato.

Clara esorterà Damiano a non illudere l'amica. Renda, però, inviterà a cena Rosa per parlare dei propri sentimenti. Durante la serata, le insicurezze di Rosa emergeranno in maniera chiara. La donna, però, pian piano si renderà conto che Damiano è sincero.

Mentre Vinicio continuerà a lottare con la sua dipendenza dalla droga, Espedito parlerà con Gennaro per cercare di salvare la sua azienda agricola. Marina, allora, cercherà di convincere Mariella a parlare con la sua famiglia per unire le forze contro i Gagliotti.

Una possibilità per Rosa e Damiano

Per Rosa e Damiano una nuova possibilità potrebbe essere alle porte. Il poliziotto sembrerà intenzionato a rimettere insieme i pezzi della sua famiglia e Rosa, nonostante le titubanze, non potrà non ascoltare il suo cuore.

Sarà questo l'inizio del loro futuro come famiglia? Non è ancora certo, ma si può ipotizzare che non tutto filerà liscio visto che Viola, rientrata da Milano, potrebbe tornare a bussare al cuore di Damiano che a quel punto dovrà prendere una decisione definitiva sulla sua vita.