Negli episodi di Un posto al sole in onda dal 17 al 21 novembre, Marina esorterà Mariella e la sua famiglia ad unire le forze per fermare una volta per tutte il potente Gennaro Gagliotti. Inoltre, Damiano e Rosa ceneranno insieme e i due faranno un bilancio di quanto successo nell'ultimo periodo. Serena, invece, cercherà di spronare Micaela ad uscire dal suo periodo di torpore, mentre Raffaele valuterà la possibilità di lasciare il lavoro da portiere a Palazzo Palladini.

Guido chiede conferma a Mariella della loro riconciliazione

Damiamo si impegnerà per dimostrare che Eduardo non è il responsabile dell'aggressione a Peppe Caputo, ma tutto ciò lo metterà in una posizione rischiosa.

Sabbiese compirà un atto eroico, ma tutti i meriti dell'operazione andranno a Grillo e i due amici comprenderanno che dovranno ormai convivere con questa ostilità. Inoltre Guido chiederà conferma a Mariella della loro avvenuta riconciliazione e confiderà che Cotugno non compia alcuna intromissione.

Nel frattempo, Serena non sopporterà il comportamento apatico di Micaela e la inviterà a rivolgersi ad uno psicologo per capire il suo malessere. La ragazza si rifiuterà, ma la moglie di Filippo, non appena vedrà il maestro di ballo Simone Di Pasquale al Caffè Vulcano, penserà che possa essere la persona adatta per farla svegliare dal suo torpore. In tutto questo, Otello esorterà Raffaele a valutare se proseguire o meno il proprio lavoro da portiere di Palazzo Palladini.

Eduardo incontra nuovamente Stella

Clara parlerà con Damiano e gli chiederà espressamente di non illudere più Rosa [VIDEO], a maggior ragione se nutre delle incertezze.

Renda deciderà di uscire a cena con Rosa: emergeranno tutte le insicurezze da parte della madre di Manuel, la quale però comprenderà che l'uomo ha iniziato a fare seriamente con lei. Intanto Eduardo incontrerà nuovamente l'enigmatica Stella. Renato intanto mostrerà risentimento nei confronti di Raffaele, il quale ragionerà se riferire ad Otello la scelta di non restare come amministratore.

Nel frattempo, alla vigilia di una nuova puntata in radio con Michele, si scoprirà se Micaela ha risolto o meno i suoi problemi. In tutto questo, Vinicio non riuscirà più a risollevarsi dalla dipendenza dalle sostanze stupefacenti, mentre Espedito affronterà Gennaro, cercando di salvare l'azienda. Marina, invece, spronerà Mariella e la sua famiglia ad allearsi per contrastare Gagliotti.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Marina ha avanzato a Roberto tutti i suoi dubbi riguardo il fatto di dover distruggere Vinicio per porre fine all'egemonia nei cantieri da parte di Gennaro. Inoltre, Manuela ha dovuto sostituire Micaela, alle prese con una crisi creativa. Bice, invece, si è ripromessa di recuperare i soldi che le ha sottratto Troncone, coinvolgendo Mariella e Sasà in un piano di vendetta, mentre Castrese si è prodigato per recuperare il marchio di famiglia.