Le anticipazioni di Un posto al sole riguardanti le puntate che andranno in onda dall'1 al 5 dicembre svelano che Filippo riceverà un'importante proposta di lavoro da Chiara Petrone, la quale rientrerà a Napoli in vista di una riunione ai Cantieri Flegrei-Palladini.

Roberto e Marina elaborano un piano contro Gennaro

Le anticipazioni di Un posto al sole delle puntate che verranno trasmesse su Raitre da lunedì 1 a venerdì 5 dicembre prendono il via da un piano che Marina e Roberto elaboreranno per liberarsi di Gennaro in vista dell'arrivo di Chiara Petrone a Napoli.

Gagliotti troverà un modo per prendere la coppia in contropiede. Alice e Vinicio subiranno la situazione ma la sintonia tra di loro sarà tornata quella di un tempo tanto che i due giovani rafforzeranno il loro rapporto sempre di più.

Notando che Gennaro potrebbe ancora mandare all'aria i loro piani, Roberto spingerà Marina a prendere una difficile decisione che potrebbe avere esiti infausti. Il risultato della riunione ai Cantieri porterà delle conseguenze all'interno della famiglia oltre che sul piano lavorativo, tanto che Marina dovrà fronteggiarle. E mentre quest'ultima sarà impegnata a risolvere i problemi con Alice, Filippo riceverà da Chiara un'allettante proposta di lavoro.

Per Raffaele si avvicina il momento di salutare la portineria

Renato cercherà l'appoggio di Otello, rientrato a Palazzo, per convincere Raffaele a non andare in pensione. Renato proporrà all'amico un'idea che potrebbe giocare a loro favore ma la situazione sfuggirà di mano. Non mancheranno le incomprensioni che potrebbero mettere a rischio l'amicizia tra Renato e Raffaele. Mentre Renato si isolerà, giungerà presto il momento di scegliere il futuro della portineria di Palazzo Palladini. La preparazione del presepe sarà per Raffaele un modo per salutare la portineria.

Bice cercherà di coinvolgere Cotugno nella sua idea di riprendere i soldi che il suo ex amante le aveva sottratto e Mariella e Guido dovranno fronteggiare entrambi.

Eduardo rischierà di fare un grosso errore nel tentativo di dare a Nunzia e Clara la vita che meriterebbero.

Raffaele andrà in pensione?

Quale sarà il futuro lavorativo di Raffaele? Quest'ultimo sembra ormai intenzionato ad andare in pensione, ma Renato ed Otello si opporranno fermamente. Chi alla fine la spunterà? Pare che per Palazzo Palladini sia la fine di un'epoca ma non è neanche da escludere che ci possa essere un colpo di scena e che alla fine Raffaele resti nella sua guardiola, simbolo dell'intera soap partenopea.