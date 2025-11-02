Negli episodi de Il Paradiso delle signore in onda dal 3 al 7 novembre, Diego e Silvia opereranno dei tagli al Caffè Vulcano e licenzieranno Gianluca. Inoltre Damiano indagherà per scoprire chi ha aggredito Peppe Caputo, anche se Eduardo risulterà essere l'indiziato principale.

Vinicio, intanto, sarà sempre più dipendente dalle sostanze stupefacenti e Marina sarà dispiaciuta per avere usato il giovane come arma di vendetta verso Gennaro Gagliotti.

Rosa cerca di chiarire il rapporto con Pino

Rosa si troverà in profonda crisi, in quanto continuerà a provare dei sentimenti sia per Damiano che per Pino.

Così Clara inviterà l'amica a fare chiarezza dentro di sé e quindi ben presto Picariello proverà a chiarire la sua posizione con il postino.

Silvia, Nunzio e Diego saranno costretti, loro malgrado, a prendere una scelta sofferta riguardante Gianluca. Manuela, invece, sarà ormai prossima alla laurea, ma dovrà fronteggiare un imprevisto.

Nel frattempo Mariella e Guido trascorreranno la serata insieme e saranno vicini a chiarire tutte le loro incomprensioni. In tutto questo, Bice vorrà recuperare i soldi che Lello le ha rubato e potrà contare sul sostegno di Mariella, ma anche sull'aiuto di una ex dipendente del salone che ha disseminato tante cimici in casa di Troncone. L'obiettivo di Cerruti sarà quello di carpire più informazioni possibili per giungere alla verità.

Intanto Renda indagherà per scoprire chi possa avere aggredito Peppe Caputo e Sabbiese rischierà di avere gravi conseguenze.

I familiari di Peppe Caputo causano confusione in ospedale

Micaela tornerà in radio, ma le cose non andranno come sperato e Samuel ne pagherà le conseguenze. Intanto Manuela sarà demoralizzata in quanto la data delle nozze e della laurea coincideranno, così Niko avanzerà una proposta originale per risolvere la situazione.

Gianluca non prenderà bene la decisione di Silvia e Diego di non rinnovargli il contratto al Caffè Vulcano.

Rosa e Pino, intanto, saranno vicini a porre fine definitivamente alla loro storia.

Nel frattempo Mariella non sopporterà le continue ossessioni di Bice sul denaro da recuperare e cercherà conforto in Guido.

In tutto questo, Vinicio sarà sempre più allo sbando e Marina esternerà a Roberto il proprio dispiacere sul fatto che non avrebbe dovuto usare la tossicodipendenza del ragazzo per vendicarsi di Gennaro.

Intanto i familiari di Peppe Caputo causeranno trambusto in ospedale e quindi sia Rossella che Damiano dovranno fronteggiare delle problematiche.

Riepilogo delle puntate

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Gennaro si è sottoposto ad un controllo da uno specialista che gli ha garantito la possibilità di recuperare la vista. Inoltre Marina ha registrato Vinicio intento ad acquistare sostanze stupefacenti.

Michele, invece, ha accettato la proposta di Elena di alternare Micaela e Manuela nella trasmissione in radio, infine Roberto Ferri e sua nipote Irene hanno trascorso si sono riavvicinati nella notte di Halloween.