Le anticipazioni di Un posto al sole, relative alle puntate in onda dal 24 al 28 novembre, prendono il via dalla scelta di Raffaele di andare in pensione e per prendere il posto di portiere a Palazzo Palladini verrà proposta Rosa.

Castrese, Roberto e Marina contro Gennaro

Castrese, sostenuto da Guido, accetterà la proposta di Marina a partecipare a una trasmissione in radio per denunciare la condizione critica in cui versano le bufale da quando la sua azienda è sotto il marchio Gagliotti. Castrese permetterà a Marina, Roberto e Michele di segnare un punto contro Gennaro, anche se l'intervista potrebbe compromettere l'avvicinamento tra Alice e Vinicio.

Castrese, invece, sarà soddisfatto, tanto che riceverà anche complimenti inattesi.

Vinicio interromperà una riunione di lavoro di Gennaro per accusarlo di essere responsabile della sua ricaduta nel vortice della droga. Gennaro, però, troverà un modo per dare una versione diversa al fratello, il quale sembrerà disposto a credergli. Vinicio sarà sempre più instabile: deluso da Alice e sottoposto a costanti pressioni da parte del fratello, rischierà di ricorrere di nuovo alla droga.

Rosa riceverà la proposta di subentrare come portiere a Palazzo Palladini, ma la decisione di Raffaele di lasciare il suo lavoro per andare in pensione non verrà ben accolta da Renato, che cercherà aiuto per convincere il cognato a cambiare idea.

Mentre Clara farà sorgere qualche dubbio a Rosa circa la possibilità di accettare l'incarico, Raffaele vedrà in Ornella la causa della sua decisione e accuserà Raffaele di voler solo compiacere sua moglie.

Vinicio rivela la verità su suo fratello

Nunzio, Rossella e Micaela si ritroveranno a parlare delle imminenti nozze di Niko e Manuela. In questo contesto, Micaela ribadirà di avere un'idea di coppia totalmente diversa rispetto alla gemella.

Il giorno dell'udienza, Roberto apparirà deluso da se stesso per essere stato costretto ad accettare il ricatto di Gennaro che lo avrà spinto a patteggiare e a risarcirlo. Ma in questo contesto, Vinicio, non sopportando più il comportamento del fratello, potrebbe prendere una decisione dai risvolti imprevedibili.

Infatti, Vinicio metterà alle strette il fratello, ma poi cadrà in crisi a causa della sua dipendenza. Al suo fianco ci sarà Alice, che non lo lascerà da solo.

Gianluca cadrà in uno stato di apatia e Alberto non troverà il modo di scuoterlo tanto da dover ricorrere all'aiuto di Rossella. Jimmy, invece, lontano dall'amico Camillo, potrebbe presto trovare un nuovo amico.

Cambio di guardia a Palazzo Palladini?

Quale sarà la scelta definitiva di Rosa e Raffaele? Rosa dopo aver sostituito diverse volte il portiere potrebbe subentrare in maniera definitiva, risolvendo in parte i suoi problemi economici mentre Raffaele dovrà contrastare la delusione di Renato che teme di perdere il suo 'passatempo' preferito con il pensionamento del cognato. Insomma, non è ancora detta l'ultima parola anche se la presenza di Rosa a Palazzo sembra ormai essere una costante nelle storyline della soap partenopea.