Nel corso della settimana che andrà dal 17 al 21 novembre, Raffaele si ritroverà a fare i conti sulla sua vita. Spinto da Otello dovrà decidere se terminare o meno il suo mandato da portiere di Palazzo Palladini. Damiano troverà il coraggio di dichiararsi a Rosa ma dovrà affrontare le sue titubanze. Marina invece deciderà di allearsi con gli Altieri per mettere fine all'ascesa dei Gagliotti.

Il ritorno di Otello

Otello tornerà a Palazzo Palladini ma non tutti saranno felici del motivo del suo ritorno. L'amministratore del Palazzo metterà Raffaele di fronte ad una scelta: decidere se concludere il suo lavoro di portiere e andare in pensione oppure continuare ancora per un po'.

Raffaele sarà assalito da mille dubbi in merito ma dovrà fronteggiare anche l'astio di Renato contrario al suo imminente pensionamento. Damiano e Eduardo continuerà no ad indagare sull'aggressione a Peppe. I due finiranno per immischiarsi in una situazione davvero pericolosa.Sarà solo grazie al pronto intervento di Sabbiese che Damiano ne uscirà indenne. Questo nuovo episodio rafforzerà ancora di più il legame di amicizia che dà sempre li accompagna anche se il merito dell'operazione andrà ingiustamente a Grillo che continuerà ad avercela con loro. Dopo aver risolto l'enigma in merito all'aggressione a Peppe, Eduardo incontrerà nuovamente l'enigmatica Stella e ne resterà affascinato. Clara invece spronerà Damiano ad essere sincero con Rosa e a non illuderla.

Per questo motivo il poliziotto deciderà di portarla fuori scena e di mettere finalmente a nudo i suoi sentimenti. Nel corso della serata romantica, Rosa faticherà a credere alle parole del suo ex ma allo stesso tempo ne gioirà.

L'arrivo di Pasquale

Micaela continuerà a vivere nel suo stato di completa apatia preoccupando tutti coloro che la circondano. Serena esasperata dalla situazione troverà il modo di correre ai ripari. Dopo un incontro casuale al Vulcano con Pasquale, il maestro di ballo, chiederà a lui di parlare con la sua gemella sperando che le sue parole possano scuoterla nuovamente. Dopo il loro incontro Micaela dovrà riprendere il suo lavoro in radio accanto a Michele e tutti attenderanno con ansia di sapere se le parole del maestro abbiano sortito l'effetto sperato.

Espedito invece dopo essersi chiarito con suo figlio Castrese si attiverà con lui per riappropriarsi del marchio di famiglia. I due faranno fronte comune per screditare Gagliotti ma non sarà affatto facile. Marina Giordano accorrerà in loro aiuto e gli proporrà di unire le loro forze per eliminare definitivamente i Gagliotti dalle loro vite. Vinicio invece sprofonderà sempre di più nel baratro a causa della sua pericolosa dipendenza dalla droga. Il ragazzo però in un momento di lucidità metterà a fuoco delle parole di Cristiano e comincerà a capire di essere stato ingannato dal fratello.

Guido invece felice di essersi ritrovato con Mariella si attiverà per Tornare a casa ma Cotugno ostacolerà il suo momento magico.

Ipotesi su Clara e Eduardo

Eduardo dopo aver capito chi si nascondeva dietro la brutale aggressione a Peppe grazie all'aiuto di Stella, verrà scagionato dall'accusa. Il giovane incontrerà nuovamente la donna che gli ha permesso di ritrovare la sua libertà e ne resterà affascinato. Non è ancora chiaro cosa succederà tra loro, ma è certo che la presenza di questa donna nella vita di Sabbiese lo porterà a scontrarsi inevitabilmente con sua moglie Clara. Tra i due pare esserci un oscuro passato che li lega e non si esclude quindi che il giovane possa decidere di mandare a l'aria la sua nuova vita per tornare a delinquere come faceva un tempo e a guadagnarsi così il rispetto dell'intero quartiere.