Nelle puntate di Un posto al sole in onda su Rai 3 nella settimana dal 24 al 28 novembre, Raffaele proporrà a Rosa di prendere il suo posto in portineria.

Intanto Vinicio dopo aver scoperto tutto su Gennaro deciderà di svelare il suo piano ai danni dei cantieri. Alice deciderà di correre in suo aiuto dopo aver scoperto che il giovane ha abusato nuovamente di droghe. Nel frattempo in tribunale Ferri accetterà il patteggiamento. Infine Castrese si alleerà con Marina per screditare i Gagliotti.

Castrese contro i Gagliotti

Castrese, grazie al supporto di Guido e Sasà, accetterà di appoggiare Marina nella sua guerra contro i Gagliotti, raccontando la sua esperienza attraverso una trasmissione Radiofonica.

Con il sostegno di Michele, svelerà a Radio Golfo quanto accaduto con Gennaro e le modalità con cui l'imprenditore gli estorce quotidianamente la produzione di latticini pur sapendo che le bufale versano in condizioni pietose. Dopo la trasmissione, Castrese riceverà dei complimenti da una persona del tutto inaspettata: Marina e Roberto saranno felici di essere riusciti a sferrare un colpo basso a Gennaro grazie alla testimonianza di Altieri. Questa mossa dei coniugi Ferri però frenerà Alice intenta ad avvicinarsi a Vinicio.

La felicità di Roberto però durerà davvero poco, perché arriverà per lui il giorno del processo, nel quale accetterà il patteggiamento e anche di risarcire economicamente il suo rivale.

Vinicio, intanto accecato dalla rabbia per l'andamento fallimentare della sua vita si accanirà su suo fratello, interrompendo una importante riunione di lavoro, ritenendolo responsabile della sua ricaduta nel tunnel della droga. Gennaro, con i suoi modi di fare, riuscirà però a fargli credere ancora una volta una versione dei fatti ben diversa. Il giovane però, continuamente sotto pressione e deluso da Alice, finirà per ricadere nuovamente nelle sue fragilità. Disgustato dal comportamento di Gennaro, dopo aver ottenuto il risarcimento da Ferri, Vinicio in preda a un raptus svelerà il piano di suo fratello e toccherà il fondo abusando nuovamente della droga. Alice questa volta deciderà di accorrere in suo aiuto e di intervenire per non lasciarlo ancora una volta da solo ad affrontare i suoi drammi.

La rabbia di Renato

Renato, furioso con Raffaele a causa della sua inaspettata decisione di andare in pensione, cercherà un modo per fargli cambiare idea. A tal proposito riterrà Ornella responsabile della decisione del cognato e finirà per puntare il dito proprio contro di lei. Giordano intanto proporrà a Rosa di prendere il suo posto in portineria e lei ne sarà entusiasta. Clara però finirà per spezzare il suo entusiasmo mettendole una pulce nell'orecchio.

Intanto Alberto, stanco dell'inettitudine di suo figlio, chiederà aiuto a Rossella per farlo reagire.

Micaela e Samuel infine continueranno a discutere per la loro visione differente in merito alla vita di coppia.

Ipotesi sul pensionamento di Raffaele

Non è ancora chiaro se effettivamente Raffaele Giordano deciderà di andare in pensione per dedicarsi del tutto alla famiglia e quindi di lasciare per sempre la guida della portineria di Palazzo Palladini.

In tal caso Rosa prenderebbe il suo posto in guardiola, nel frattempo Renato tenterà con tutte le sue forze di far cambiare idea al cognato.