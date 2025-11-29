Nel corso delle puntate di Un posto al sole che andranno in onda nella settimana che andrà dall' 1 al 5 dicembre, in casa Ferri la tensione salirà alle stelle. Marina, pur di compiacere Roberto, tradirà la fiducia di Alice e l'ostilità di sua nipote la manderà in crisi. Raffaele, nonostante l'insistenza di Renato, metterà fine alla sua lunga carriera da portiere mentre Bice troverà una nuova preda.

La mossa di Ferri

Dopo gli ultimi avvenimenti, Roberto costringerà Marina ad agire secondo i suoi piani per scongiurare definitivamente l'ascesa di Gennaro Gagliotti.

Pur sapendo che il suo gesto avrà ripercussioni sia sul piano professionale che in quello familiare, Marina deciderà di appoggiare suo marito nella guerra contro Gennaro. La loro mossa, però, non sarà sufficiente ad arginare il nemico. Il giovane imprenditore, infatti, nonostante il tradimento di suo fratello, avrà ancora molte frecce da scagliare contro Roberto e Marina. Nonostante i contrasti in ambito lavorativo, per Vinicio e Alice arriverà un momento di serenità. Tra i due, infatti, sembrerà tornare l'intesa di un tempo. Successivamente, Gennaro vivrà un momento di sbandamento quando si accorgerà che Chiara Petrone non sarà più propensa ad appoggiare tutte le sue decisioni. Dopo la riunione con la giovane imprenditrice, infatti, ci saranno diversi cambiamenti all'orizzonte.

Da un lato, Marina e Roberto dovranno fare i conti con le ripercussioni del loro gesto, non solo ai cantieri ma anche in famiglia; Filippo, invece, riceverà un'importante proposta lavorativa proprio dalla ragazza. Marina, dispiaciuta per aver tradito la fiducia di Alice, vivrà un momento di profonda crisi.

La strategia di Renato

Con il ritorno di Otello a Palazzo Palladini, Renato cercherà di trovare un modo per convincere Raffaele a non abbandonare il suo lavoro. Convinto di esserci riuscito, il dottor Poggi rimarrà davvero deluso quando si accorgerà che la decisione di Raffaele è definitiva. Lo storico portiere di Palazzo Palladini, infatti, coglierà l'occasione dell'allestimento del presepe per congedarsi da tutti i suoi inquilini e per fare spazio alla nuova probabile sostituta.

I condomini, infatti, si prepareranno a partecipare alla riunione che designerà il nuovo portiere del Palazzo. Bice, invece, decisa a riappropriarsi del suo denaro fiuterà una nuova preda. Circuirà Cotugno che compiaciuto sembrerà cedere alle sue lusinghe.

Eduardo, infine, deluso dall'andamento della sua vita e convinto di non essere in grado di dare un futuro a sua moglie e sua figlia, commetterà un grave errore e rischierà di finire nuovamente nei guai.

Ipotesi su Eduardo

Non è ancora stato svelato il gesto sbagliato che compirà Eduardo ma molto probabilmente Sabbiese, stanco della monotonia della sua nuova vita, si farà trascinare nuovamente dalla malavita. Non si esclude, infatti, che l'uomo possa lasciarsi trascinare da Stella, la donna che è riuscita a scagionarlo dopo l'aggressione a Peppe.