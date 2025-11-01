Proseguono le vicende dei protagonisti di Un posto al sole. Nel corso della settimana dal 3 al 7 novembre, Rosa dovrà fare i conti con i suoi sentimenti e i suoi tormenti interiori. Damiano invece sarà impegnato ad indagare sulla misteriosa aggressione subita da Peppe. Guido e Mariella si riavvicineranno mentre Marina continuerà a mettere pressione a Vinicio.

La decisione di Rosa

Rosa si ritroverà a dover fare chiarezza riguardo ai suoi sentimenti. La donna convinta che la relazione con Pino sia ormai giunta al capolinea confesserà il tradimento.

Damiano intanto sarà impegnato ad indagare sulla brutale aggressione a Peppe. Il bullo del quartiere finirà in ospedale dopo essere stato aggredito. Le sue condizioni saranno disperate tanto da fare infuriare i suoi familiari che se la prenderanno con Rossella e Damiano. Per la dottoressa e il poliziotto sarà davvero complicato tenere a bada la rabbia dei parenti del giovane. Nel corso delle sue indagini Damiano scoprirà con stupore che anche Eduardo potrebbe essere coinvolto nella vicenda.

Marina mette Vinicio sotto pressione

Marina decisa a schiacciare i Gagliotti farà sempre più pressione su Vinicio. La donna infatti riuscirà a spingerlo sempre di più nel baratro inducendolo ad oltrepassare il limite.

Successivamente Marina, assalita dai sensi di colpa, ne parlerà con suo marito Roberto che tenterà di supportarla. Guido e Mariella saranno sempre più vicini e la riconciliazione sembrerà cosa fatta. A sorpresa Bice si intrometterà nella loro relazione generando non poco scompiglio. Nel mentre, Micaela riprenderà la conduzione del suo programma in radio con Michele, ma il risultato dello show dal punto di vista degli ascolti non sarà quello sperato e come sempre a farne le spese sarà il povero Samuel. Le nuove puntate di Un posto al sole, in onda nei prossimi giorni su Rai Tre, si preannunciano cariche di emozioni e altrettanti colpi di scena.

Ipotesi su Manuela

Manuela prossima alla laurea sarà costretta a superare un'ennesima difficoltà.

Non è ancora chiaro come si comporterà la gemella Cirillo ma è probabile che chiederà l'aiuto della sua gemella. Non si esclude infatti che come di consueto le due possano scambiarsi ancora una volta dei favori per aggirare il problema. In attesa delle nuove puntate, i tanti fan dello sceneggiato ambientato a Napoli, potranno rivedere ogni singola puntata in replica su Rai Play.