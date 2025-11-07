Le nuove puntate di Un Posto al Sole, in onda su Rai 3 da lunedì 10 a venerdì 14 novembre, promettono momenti di alta tensione. Giulia si vedrà costretta a dover fronteggiare i problemi di Gianluca, chiamato ad uscire dalla dipendenza dell'alcol. La luce dei riflettori sarà focalizzata anche sul rapporto turbolento tra Clara ed Eduardo. Parallelamente, Castrese tenterà di riappropriarsi del marchio dai Gagliotti. Le indagini sull'aggressione a Peppe porteranno a dei sorprendenti sviluppi.

Giulia prende una decisione difficile per Gianluca

Gianluca sembra essere fuori controllo, e le sue intemperanze alimentate dall'alcol preoccupano Giulia al punto da spingerla a prendere una decisione drastica.

La donna cerca con tutte le sue forze di far capire al nipote che è arrivato il momento di affrontare i suoi problemi, trovando un aiuto inaspettato da una persona vicina. Questo difficile momento potrebbe rappresentare una svolta nel rapporto tra loro, ma anche il rischio di una frattura insanabile. La tensione è palpabile, e le scelte di Giulia avranno conseguenze significative per il futuro di Gianluca.

Intrighi e vendette: Bice e Mariella in azione

Nel frattempo Bice non si dà per vinta e, decisa a dare una lezione a Lello, coinvolge Mariella e Sasà in un piano di vendetta. La missione si fa sempre più intricata, ma il desiderio di recuperare il denaro sottratto da Lello non lascia spazio alla rassegnazione.

Anche Guido si trova coinvolto in questa complicata trama, mentre cerca di aiutare Castrese a riconciliarsi con il padre.

Il caso Peppe Caputo e la crisi di Clara ed Eduardo

Le indagini sull'aggressione a Peppe Caputo subiscono una svolta quando Damiano ed Eduardo, estromessi ufficialmente dall'inchiesta, decidono di condurre delle ricerche in privato. Grazie a una soffiata, i due sperano di trovare finalmente il vero responsabile. Nel frattempo il rapporto tra Clara ed Eduardo è sempre più in crisi e i due sembrano incapaci di superare le tensioni che li dividono. La loro storia d'amore è messa a dura prova, e il futuro appare incerto.

Nella puntata precedente di Un Posto al Sole

Nella puntata precedente di Un Posto al Sole, andata in onda venerdì 31 ottobre, Gianluca ha affrontato una delusione lavorativa in seguito alla decisione di Silvia e Nunzio di non rinnovargli il contratto al Vulcano.

La notizia non è stata accolta bene dal ragazzo, che ha reagito in modo impulsivo. Nel frattempo Marina ha espresso i suoi dubbi sull'idea di sfruttare la tossicodipendenza di Vinicio, mentre le tensioni in ospedale sono aumentate a causa dell'aggressione subita da Peppe.