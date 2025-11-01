Giovedì 30 ottobre, Valentina Piscopo era entrata nella casa del Grande Fratello come ospite ma nella giornata di oggi 1° novembre ha lasciato il programma. Una volta tornata in possesso del suo account Instagram, la compagna di Domenico D'Alterio si è tolta qualche sassolino dalla scarpa criticando in particolare Anita Mazzotta: "Sa tutto quello che è successo fuori".

Le parole di Valentina

Una volta fuori dalla casa del GF, Valentina ha pubblicato un post su Instagram in cui ha spiegato i motivi che l'avevano portata a varcare la porta rossa come ospite: "Ero entrata solo per parlare con Domenico".

A quel punto la diretta interessata ha criticato duramente tutto il cast dei concorrente, sostenendo che l'abbiano attacca come fossero un branco e li ha definiti noiosi. La compagna di Domenico D'Alterio ha poi precisato che il suo intento non era quello di diventare una concorrente del reality show e successivamente si è scagliata contro Anita: "Chi mi attacca? Chi sa tutto quello che è successo fuori".

Valentina ha spiegato di aver trovato all'interno della casa del GF solamente persone false. Infine ha ribadito che se avesse voluto cavalcare l'onda avrebbe lasciato che il suo fidanzato flirtasse con Benedetta.

Dopo la bufera di questa notte, Valentina (compagna di Domenico) ha lasciato la casa.



Ecco il suo post su Instagram. 🔥#GrandeFratello pic.twitter.com/KXKJ4hpmUB — Grande Fratello Forum (@gf_forum) November 1, 2025

GF: rissa sfiorata nella notte di Halloween

Durante la notte di Halloween, al GF è stata sfiorata la rissa. Tutto è partito da un commento di Anita nei confronti di Valentina: "Ho pensato che vi siete messi d'accordo per avere visibilità".

Ieri Piscopo ha deciso di riportare il pensiero espresso da Mazzotta, Kendi e Scudieri al suo compagno che è andato su tutte le furie.

Nel dettaglio D'Alterio ha difeso la sua onestà e si è risentito per il pensiero dei concorrenti sul suo conto: "Se avete pensato questo, siete una massa di bugiardi e falsi. Mi fate schifo". Anche Valentina si è scagliata contro Anita, sostenendo che lei sia l'ultima a poter parlare: "Tu sei stata fuori dalla casa 10 giorni, quindi hai avuto modo di vedere ciò che è successo. Sei falsa".

Pareri contrastanti sul web

Lo sfogo di Valentina è stato commentato da diversi utenti del web.

Un utente ha difeso Anita: "Nei giorni era fuori non è andata a divertirsi, ma stava organizzando le esequie dell'amata mamma".

Un altro ha aggiunto: "Anche se l'atteggiamento di Anita da quando è entrata non mi sta piacendo, questo non esclude che Valentina e Domenico si siano messi d'accordo per questa sceneggiata mal recitata". Un telespettatore ha criticato la compagna di Domenico: "Benedetta si era distaccata dal tuo compagno, quindi perché sei entrata?". Infine c'è chi ironizzato sulla vicenda: "Finalmente un po' di movimento in quella casa di zombie".