Conduttrice televisiva, inviata e speaker radiofonica, Vanessa Minotti si muove con disinvoltura tra schermo, microfono e social network, dove vanta un seguito sempre più vasto. Conosciuta anche per i suoi format digitali e per la sua presenza autentica e diretta, Vanessa ha saputo costruire un linguaggio tutto suo, capace di unire intrattenimento, informazione e leggerezza.

Dalle esperienze televisive – tra cui “Quelli che il calcio” – ai progetti su YouTube e OnlyFans, fino alle sue apprezzatissime rubriche meteo, Minotti dimostra ogni giorno come professionalità e spontaneità possano convivere con naturalezza.

In questa intervista a Blasting News racconta le sue origini, il suo rapporto con i follower, la passione per lo sport e i nuovi progetti che la vedranno protagonista, senza tralasciare una riflessione sincera sull’amore e sui sogni ancora da realizzare.

Vanessa Minotti: 'Il rapporto con i miei follower è bellissimo'

Lei è nota come conduttrice televisiva, inviata e speaker radiofonica. Come è iniziato il suo percorso nei media e cosa l’ha spinta verso questo ambiente?

‘La mia carriera in tv, radio ed eventi - che rappresentano il mio settore - è iniziata con la moda. Avevo partecipato a dei concorsi di bellezza e, iniziando a piacermi la moda, ho cominciato a fare la modella per shooting e sfilate.

Però quello che volevo fare sin da piccola era la televisione e quindi da lì è partito tutto e, casting dopo casting, finalmente è arrivato il mio primo lavoro ufficiale in tv continuativo ed ero molto contenta di questa cosa. Prima, comunque, avevo fatto diverse puntate’.

Oltre che presentatrice è anche influencer. Come è nato questo suo percorso?

‘Io ho iniziato prima nel mondo dello spettacolo e, successivamente, con i social. La gente mi seguiva e poi ho cominciato a conoscere il mondo delle influencer e mi sono appassionato anche a quello’.

Che rapporto ha con i suoi follower e come si relaziona con gli hater?

‘Per fortuna di hater non ne ho mai avuto, almeno che io sappia. Forse sono un po’ le donne ma non ho mai avuto commenti negativi riguardo alle mie foto e video.

Il rapporto con i miei follower è bellissimo perché c’è chi mi supporta quotidianamente oppure mi scrivono’.

Sul meteo: 'Faccio anche le previsioni in inglese e spagnolo'

Vanessa, per quanto riguarda il suo canale YouTube: com’è nato questo progetto e quali contenuti ama condividere di più con chi la segue?

‘YouTube è una piattaforma che fa parte del mondo social che mi piace utilizzare. Comunque la posso utilizzare di più per mostrare un po’ di più quella che sono e mi piace fare video con le mie amiche per mostrare un po’ di più la mia personalità che, forse non traspare magari su Instagram. La mia personalità è visibile anche nelle mie live di TikTok perché riesco a portare i follower nei backstage del mio lavoro’.

La vediamo spesso alle prese con le previsioni del tempo, un format che ha conquistato il pubblico. Cosa le piace di più di questo ruolo e quanto c’è di “Vanessa” dietro le quinte di una rubrica meteo?

‘È parte del lavoro televisivo che faccio e mi piace moltissimo. Faccio anche le previsioni in inglese e spagnolo perché ho una laurea come interprete. Creando video in lingua straniera c’è possibilità per chi ci segue dall’estero di poter seguire le previsioni grazie ai miei video che sono molto richiesti da chi vive all’estero specialmente in estate’.

'OnlyFans? L'ho aperta perché sono esibizionista e per chattare con i fan'

Ha partecipato a “Quelli che il calcio”, portando la sua simpatia e competenza nel mondo sportivo: c’è una squadra del cuore? E come vive oggi la sua passione per il calcio?

‘Non sono tifosa ma sono simpatizzante per una squadra che, per il mio ruolo da conduttrice, non ho mai svelato e mai svelerò.

Per quanto riguarda ‘Quelli che il calcio’ è stata l’esperienza più bella l’ambito Rai perché ho lavorato come inviata per due anni per questo programma e sono stata accolta benissimo dal team. Con il calcio ho lavorato nel Processo Bis su 7Gold’.

È una donna poliedrica, sempre in movimento tra social, televisione e progetti digitali. C’è qualche nuova iniziativa a cui sta lavorando e che può anticiparci?

‘Non posso anticipare nulla ma posso dire che sto lavorando anche da attrice e ho appena fatto un film con Enzo Iacchetti che uscirà a dicembre’.

Ha mai pensato di partecipare ad un reality show?

‘Non mi ci vedo molto in quel contesto ma ciò che farei sarebbe ‘Ballando con le Stelle’ che mi piace tantissimo ma non possiamo molto mettere nella categoria dei reality’.

Vanessa Minotti e l'amore: si esprima liberamente

‘I miei followers sono sempre curiosi di sapere la mia situazione sentimentale ma preferisco mantenere la privacy perché non mi piace parlare della mia vita privata’.

È molto seguita anche su OnlyFans, piattaforma che spesso divide l’opinione pubblica. Cosa l’ha spinta ad aprire un profilo e che tipo di rapporto cerca di costruire con chi la segue lì?

‘Fa parte delle piattaforme social e l’ho aperta per due motivazioni. La prima è perché sono molto esibizionista. Mi piacevano molte foto e su Instagram dopo un po’ non potevo postare tutte le foto che mi facevo e ci sono delle limitazioni ho deciso di aprire OnlyFans. I miei fan più sfegatati mi chiedevano di chattare con me e quello mi sembrava l’unico posto dove poterli accontentare.

Ho dovuto selezionare quelli che ci tenevano maggiormente a me mentre su Instagram arrivano tantissimi messaggi e non riesco mai a rispondere. Ci tengo anche a dire che mi è stato chiesto da Valentina Persia e dal canale Nove di andare nella trasmissione come esperta di desiderio con Ignazio Moser, Paola Barale e Paolo Ruffini e quindi ho preso parte in questa trasmissione e abbiamo parlato della tematica di OnlyFans’.