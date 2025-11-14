Variazione di programmazione sulle reti Mediaset nel corso della settimana che va dal 17 al 23 novembre, con una serie di novità che riguarderanno in primis l'appuntamento con La notte nel cuore.

La fortunata soap opera turca non andrà in onda per tre volte nella fascia serale di Canale 5 bensì si tornerà al consueto doppio appuntamento serale.

Al mercoledì sera, invece, spazio al debutto di Gigi e Vanessa insieme, il nuovo show che potrà contare sulla presenza di svariati ospiti e Big della musica italiana.

La notte nel cuore non va in onda tre volte: cambio programmazione Mediaset dal 17 al 23 novembre

Per la prossima settimana di programmazione, Mediaset proporrà delle variazioni di palinsesto nella fascia serale: a farne le spese sarà il triplo appuntamento con La notte nel cuore, proposto con buon successo la scorsa settimana su Canale 5.

La serie turca non avrà nuovamente tre appuntamenti bensì si tornerà al consueto doppio appuntamento settimanale: quello del martedì sera e quello della domenica, entrambi previsti subito dopo La ruota della fortuna condotta da Gerry Scotti.

Una scelta dettata dall'esigenza di non sprecare troppi episodi assieme della serie turca, bensì cercare di preservali per poi schierarli all'occorrenza nelle serate più difficili per la rete ammiraglia del Biscione, così da contrastare la concorrenza.

Lo show Gigi e Vanessa debutta nel prime time di Canale 5 da mercoledì 19 novembre

Al mercoledì sera, invece, a partire dal 19 novembre ci sarà spazio per il debutto di Gigi e Vanessa, il nuovo varietà di Canale 5 che punta sulla coppia composta da Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada.

I due saranno protagoniste per tre settimane di questo varietà che potrà contare sulla presenza di svariati artisti e volti dello spettacolo, pronti a mettersi in gioco al fianco dei due amati conduttori.

Al sabato pomeriggio, invece, confermata la puntata speciale de La forza di una donna, la fortunata serie turca con protagonista Bahar che andrà in onda anche nel daytime feriale, con episodi di breve durata che saranno in onda dalle 16 alle 16:25 circa, subito dopo Uomini e donne condotto con grande successo da Maria De Filippi.

La coppia D'Alessio-Incontrada aveva lavorato insieme su Rai 1

Non è la prima volta che la coppia D'Alessio-Incontrada si cimenta nella conduzione di uno show in prime time.

I due, in precedenza, avevano condotto un varietà nella fascia serale di Rai 1, ottenendo ottimi risultati d'ascolto.

La media dello show 20 anni che siamo Italiani fu di oltre 4 milioni di appassionati spettatori, pari a uno share che aveva toccato anche la soglia del 22% di share.