Durante la puntata di Affari Tuoi, andata in onda su Rai 1 sabato 27 dicembre 2025, Stefano De Martino ha scherzato con Fausto, un pizzaiolo abruzzese, dopo una partita particolarmente sfortunata. Il conduttore ha ironizzato: “Se dopo sta partita disastrosa vinci alle regioni, io lascio e vengo a fare le pizze al tuo ristorante”, scatenando l'ilarità in studio e tra il pubblico. Nonostante il momento di leggerezza, Fausto e la sorella Maggie sono tornati a casa senza vincite, ma con gli applausi del pubblico per la loro simpatia e tenacia.

La sfortuna in gioco

La partita di Fausto, iniziata con il pacco numero 7, ha subito preso una brutta piega: dopo aver trovato il cagnolino Gennarino e vinto 5.000 euro, sono stati eliminati i premi più alti, tra cui 300.000, 10.000 e 20.000 euro. Il Dottore ha offerto 14.000 euro, offerta rifiutata. La gara è proseguita senza successo. Alla fine, Fausto e Maggie hanno puntato sulle regioni Sardegna ed Emilia-Romagna, ma anche questa scelta non ha portato alcun premio.

Il siparietto che ha stemperato la tensione

In un momento di pura leggerezza, De Martino ha commentato: “Se dopo sta partita disastrosa vinci alle regioni, io lascio e vengo a fare le pizze al tuo ristorante”. La battuta ha alleggerito l’atmosfera, trasformando una serata amara in un momento di complicità tra conduttore, concorrenti e pubblico.

Chi è Stefano De Martino

Stefano De Martino è un conduttore televisivo e showman italiano, noto per aver iniziato la carriera come ballerino ad Amici di Maria De Filippi. Dal 2024 conduce Affari Tuoi su Rai 1, portando al programma un tono ironico e coinvolgente.