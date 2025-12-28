Stefano De Martino ha vivacizzato la puntata di Affari Tuoi del 27 dicembre con una battuta rivolta a Silvia, concorrente e cardiologa. Il conduttore, rivolgendosi alla dottoressa, ha proposto in tono scherzoso: “Voglio fare venire il batticuore alla cardiologa, per sei tiri offro 14mila euro”, scatenando l'ilarità in studio e tra il pubblico.

L'andamento della partita

Mattia e Silvia, la coppia protagonista, ha iniziato la partita con il pacco numero 16. I primi tiri si sono rivelati sfortunati, con la perdita di pacchi contenenti cifre importanti come 30mila, 75mila, 100mila e 200mila euro, rendendo più arduo il cammino verso la vittoria.

A questo punto, il Dottore ha fatto la sua prima offerta, che è stata immediatamente rifiutata. Successivamente, la fortuna è cambiata e, dopo un intermezzo danzante di Herbert Ballerina con Lupo e Thanat, è giunta una seconda offerta di 20mila euro, anch'essa declinata.

La decisione finale

Con il gioco in una fase di equilibrio, De Martino ha interrogato Mattia sulla somma desiderata. La risposta, inaspettata e ironica, è stata: “La indovino con una, 32mila euro”. Il Dottore ha rilanciato con 30mila euro, ma la coppia ha mantenuto la sua posizione. Alla fine, trovandosi di fronte a due opzioni – 15mila e 30mila euro – Mattia ha scelto di seguire l'istinto e il consiglio della sorella, confermando la sua decisione di tenere il pacco numero 16.

La scelta si è dimostrata azzeccata: il pacco conteneva 50mila euro, un risultato che ha portato alla coppia una grande soddisfazione.

Al momento, non risultano ulteriori conferme sulla vicenda da fonti esterne.