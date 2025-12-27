Stefano De Martino e Herbert Ballerina sono stati protagonisti di un vivace siparietto durante la puntata di Affari Tuoi del 26 dicembre, in onda su Rai 1. Il conduttore, accogliendo il comico, lo ha sfiorato al volto vicino agli occhiali natalizi che indossava. Herbert si è subito scostato, esclamando: “Fermo che non ci sono le lenti! Tra poco mi ciecavi”, generando risate e un attimo di tensione in studio.

Gag a Affari Tuoi: risate e imprevisti

Il momento è avvenuto durante lo spazio dedicato alla Lotteria Italia. Herbert Ballerina, oltre alla fascia tricolore, indossava un paio di occhiali a tema natalizio.

Il gesto di De Martino, pur scherzoso, ha rischiato di causare un piccolo incidente, evitato dalla reazione del comico.

Comicità e intuito: la concorrente indovina il pacco

La puntata è proseguita con leggerezza e ironia, grazie anche a una battuta di De Martino rivolta a Emanuela, concorrente e bodypainter: “Non puoi farlo anche con Herbert? Almeno lo sento solo ma non lo vedo e risolviamo uno dei due problemi”. Il culmine si è raggiunto quando Emanuela ha accettato un'offerta di 70.000 euro, rivelatasi poi una scelta vincente: nel suo pacco c'erano infatti 0 euro.

Il duo De Martino-Ballerina: una garanzia di comicità

Il siparietto conferma la complicità tra De Martino e Herbert Ballerina, presenza fissa del programma, che porta leggerezza nei momenti di tensione.

Chi è Herbert Ballerina

Herbert Ballerina, nome d’arte di Luigi Luciano, è un comico noto per il suo stile surreale. Dopo esperienze in webserie, cinema e radio, è diventato ospite fisso di Affari Tuoi, portando ironia e spontaneità al fianco di Stefano De Martino.