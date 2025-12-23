Un utente su X mette sotto accusa il pubblico in studio di Affari tuoi, il quiz show dell’access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino: “Ma perché il pubblico sembra fatto da scimmie ammaestrate? Sono forse dei figuranti pagati?”. E aggiunge: “Il pubblico è fatto di figuranti pagati in ogni programma, ma da un pezzo, mica da oggi. Le canzoni sono spesso associate ai valori dei pacchi (e se ne sono aggiunte delle altre per il periodo natalizio). Anche le canzoni ad Affari Tuoi ci sono sempre state (dai tempi di Bonolis)”.

Il siparietto nasce da un telespettatore che, dopo aver guardato una puntata in differita, si è chiesto “perché a ogni apertura di pacchi parte una canzone?”.

La risposta di un altro appassionato chiarisce che “le canzoni sono spesso associate ai valori dei pacchi” e che il fenomeno non è una novità, ma risale “dai tempi di Bonolis”.

Al centro della puntata di lunedì sera c’è invece la storia di Cristina, una negoziante di Campobasso accompagnata dalla sorella minore Marisa. Cristina, visibilmente commossa davanti alle foto della figlia piccola mostrate in studio, racconta di aver lottato “per sei, sette anni” prima di poter diventare madre.

Vivace anche l’intervento del disturbatore Herbert Ballerina, che rompe l’atmosfera emozionata con una battuta: “Poveraccia, sei o sette anni con il pancione...”. Anche De Martino, al telefono con il Dottore, si ferma per ridersela.

La serata però si conclude in modo amaro per Cristina, che rimane con due pacchi: uno blu da 200 euro e uno rosso da 75.000 euro. Purtroppo per lei, il pacco che tiene in mano è proprio quello dal valore più basso.

“Affari tuoi”: format e meccanismi consolidati nel tempo

Affari tuoi torna all’access prime time di Rai 1 con Stefano De Martino alla conduzione, facendo leva su un meccanismo collaudato: venti rappresentanti, uno per regione, affiancati da un familiare, si confrontano con “il Dottore” e cercano il pacco più ricco, fino a 300.000 euro. Il format, basato su Deal or No Deal di Endemol Shine IP B.V., prevede anche l’inedito “Pacco Nero”, il cui contenuto rimane ignoto a tutti, così come la finale della “Regione fortunata”, che offre un’ulteriore possibilità ai concorrenti insoddisfatti dell’andamento della propria partita.

Oltre al meccanismo di gioco, anche l’accompagnamento musicale ad ogni apertura di pacchi è una costante della trasmissione, già presente nelle edizioni passate condotte da Bonolis. Il “Pacco Nero” e le novità come il bonus regionale confermano come lo show punti a innovare senza stravolgere la formula originale.

Contesto e ritorno in palinsesto

La nuova edizione di Affari tuoi è tornata in onda da martedì 2 settembre, in access prime time su Rai 1, riscuotendo fin dall’esordio ascolti significativi. Il meccanismo coinvolge un nuovo studio televisivo, ma mantiene il nucleo identitario del gioco e gli elementi di spettacolo tipici, tra tensione, musica e momenti emotivi.

La presenza di un pubblico stimolato e coordinato, come evidenziato dal dubbio sollevato su X, non è una novità: l’impiego di figuranti in studio è prassi consolidata nel circuito televisivo, utile a scandire tempi e reazioni necessarie al ritmo dello show.

Il contesto festivo ha portato inoltre all’aggiunta di brani musicali extra.

La vicenda di Cristina, le lacrime, le speranze, la comicità di Herbert Ballerina e il colpo finale mancato con il pacco meno favorevole, ricompongono perfettamente il mix di elementi che rende Affari tuoi un appuntamento serale di punta, tra empatia, tensione e spettacolo.