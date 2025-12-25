La puntata di Affari Tuoi andata in onda la sera della Vigilia di Natale, il 24 dicembre, ha visto protagonista la concorrente Giorgia, arbitro di basket pugliese, accompagnata dalla madre Annamaria. La partita si è svolta tra emozioni e colpi di scena, con la speranza di portare a casa un premio importante proprio nella serata più attesa dell'anno.

La partita di Giorgia: tra speranze e delusioni

Giorgia ha iniziato la sua partita con il pacco numero 12. I primi pacchi aperti hanno eliminato premi da 100, 10.000 e 30.000 euro. Nonostante l’offerta iniziale di 35.000 euro, madre e figlia hanno deciso di proseguire.

Sono poi usciti premi da 50.000 e 75.000 euro, ma il pacco contenente i 300.000 euro è stato eliminato, seguito da quello con 200.000 euro, rendendo la partita sempre più difficile. Alla fine, non è rimasto alcun premio significativo e la concorrente è tornata a casa a mani vuote.

Un Natale tra emozioni e sorprese

La puntata della Vigilia di Natale ha mantenuto alta la tensione e l’emozione, con il pubblico che ha seguito con attenzione ogni scelta della concorrente. Il clima festivo è stato accompagnato da momenti di suspense e qualche battuta del conduttore Stefano De Martino, che ha cercato di alleggerire la tensione della gara.

Chi è Stefano De Martino

Stefano De Martino è un conduttore televisivo e showman italiano, noto per aver condotto diversi programmi di successo. Dal 2024 è alla guida di “Affari Tuoi” su Rai 1, format che ha rilanciato la sua carriera nel ruolo di presentatore.