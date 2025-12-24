Nella puntata di Affari Tuoi del 23 dicembre 2025, Micol, concorrente in rappresentanza della Valle d’Aosta, ha vinto 100.000 € grazie alla Regione Fortunata. La vittoria ha però scatenato reazioni contrastanti sui social.

La partita di Micol: un percorso fortunato

La partita di Micol è iniziata con l’eliminazione di diversi premi, tra cui 15000 €, 0 €, 500 €, 100000 €, 5 € e 20 €. Il Dottore ha offerto 35000 €, ma Micol ha rifiutato. Successivamente, ha accettato un cambio, evitando un pacco da 30000 €. Ha poi eliminato altri premi importanti, come 75000 € e il pacco nero da 50000 €.

Anche le offerte successive, da 20000 €, 31000 € e 5000 €, sono state rifiutate. Rimasta con un pacco da 20000 € e Gennarino, ha scelto la Regione Fortunata, puntando sulla Calabria per il premio massimo e sulla Valle d’Aosta per quello da 50000 €. La scelta si è rivelata vincente e Micol, insieme al marito Giuseppe, ha portato a casa 100000 €.

Sospetti e polemiche sui social

La vittoria di Micol ha generato diverse reazioni sui social media, dove alcuni utenti hanno insinuato che il risultato fosse un "regalo di Natale" pilotato. La vicenda ha attirato l’attenzione per l’esito sorprendente e per la rapidità con cui si è diffuso il sospetto di favoritismi, alimentando un acceso dibattito online.

Come funziona la Regione Fortunata

La Regione Fortunata, introdotta nelle edizioni recenti del programma, offre al concorrente la possibilità di rinunciare al proprio pacco finale per tentare di vincere 100.000 € indovinando la regione estratta. In caso di errore, può tentare una seconda volta per 50.000 € con un numero ridotto di regioni.

Chi è Micol

Micol è un’agente scelto della Polizia di Stato originaria di Aymavilles, in Valle d’Aosta. Ha partecipato ad Affari Tuoi a partire dal 22 novembre 2025, rappresentando la sua regione.