Rosy, concorrente di Affari Tuoi, è finita al centro dell'attenzione durante la puntata a cui ha partecipato con il marito. Alcuni spettatori hanno notato la sua espressione, definita da molti come immobile, e hanno insinuato che "è il botox che le impedisce di cambiare espressione", mentre altri l’hanno descritta come "inespressiva e statica anche nel balletto". I commenti hanno anche evidenziato una presunta freddezza nei confronti del marito, con osservazioni del tipo "al marito lo ignora completamente" e "quello le parla e lei nemmeno risponde".

Le reazioni sui social

I commenti su X hanno messo in luce una percepita tensione tra i due coniugi, con utenti che hanno ironizzato sul loro rapporto: "Due anni di matrimonio e già stanno messi così?", "Se il marito dice che oggi è domenica, cascasse il mondo lei dice che è sabato…". Il pubblico ha percepito una certa distanza emotiva tra i due, amplificata dalla mimica impassibile di Rosy.

Affari Tuoi e l'attenzione social

Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino su Rai 1, è noto per generare reazioni vivaci sui social media, in particolare durante i titoli di coda. In questa occasione, tuttavia, l’attenzione si è concentrata sulla mimica della concorrente e sul suo atteggiamento nei confronti del marito, piuttosto che su un colpo di scena o un’offerta del "Dottore". Un episodio che ha acceso il dibattito online.